Mladi će i dalje koristiti prostor zgrade u Jazinama

Zaključavanje i pečačenje prijetilo je i prostoru Knjigozemske u Ulici Rikarda Katalinića Jeretova, u blizini Branimirove obale. Udruga Punktum u posljednje vrijeme organizirala je tamo niz hvalevrijednih gostovanja književnika, čitanja poezije i slično. - I to smo riješili, i to jako brzo. Knjigozemska ostaje gdje je i tamo će se nastaviti njihove aktivnosti. Njihov rad apsolutno podržavam i poštujem i to ne samo zato što mi je kultura posao, nego zato što to i volim, kaže Dunatov, a Aras i po pitanju Knjigozemske ističe zadovoljstvo dogovorenim. - Izrečena je podrška programu u tom prostoru uz uvjet da se formalno riješi pravno sljedništvo udruge Punktum što je zadaća udruge Zvuk koja to formalno treba potvrditi jer je ona započela projekt u tom prostoru. Čeka se samo da Davor Fadić, predsjednik Zvuka, potpisanu i ovjerenu potvrdu o tome prosljedi uredu za gospodarenje gradskom imovinom, čim prije tim bolje. Do tada udruga Punktum može održavati program prema programskim načelima projekta Knjigozemska.