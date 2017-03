Oni koji su nezadovoljni vlastitim životom često ne znaju što žele

Motivacija je zapravo potencijal svakog čovjeka i može biti način razmišljanja. To je nešto što nas pokreće i dovodi do cilja. Ali, to je proces tijekom kojeg se trebamo pitati kakav posao želimo raditi u životu i kako do toga doći. Dakle, u svakoj osobi postoji potencijal no, jedan od glavnih faktora njegova ostvarenja je zapravo, razina motivacije - objasnio je Marko Pavičić koji je u srijedu poslijepodne u prostorima tvrtke Inovativni Zadar organizirao i prvu radionicu na tu temu u Zadru, na koju se odazvalo više od 20-tak, uglavnom mladih ljudi od kojih je većina imala završene razne fakultete.

I on sam je diplomirao na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i, kako je rekao, već prije završetka fakulteta je osnovao svoju prvu tvrtku, a sada je i vlasnik obrta za digitalni marketing. Na radionici je kao predavač sudjelovao i Branimir Jurić - mladi Zadranin s višegodišnjim iskustvom volontiranja u najvećoj svjetskoj studentskoj udruzi AIESEC.

- "Motivation Up", jest projekt čija je misija stvoriti najveću zajednicu motiviranih ljudi. Uz osobno iskustvo kao glavni alat učenja te podršku cijele zajednice i društva, svaka osoba je dobrodošla na zajedničko stjecanje navika, dijeljenja iskustva i postavljanja te postizanja ciljeva na našim radionicama koje održavamo diljem Hrvatske. Svaki naš "event" je koncipiran tako da sudionici, osim kratkih radionica, imaju priliku čuti govornike koji su ostvarili zacrtane ciljeve i koji imaju veliko iskustvo iza sebe - dodao je Marko Pavičić.

"Motivation Up" kao projekt je nastao u želji da se potaknu ljudi da iskoriste svoje potencijale, jer kako se moglo čuti na ovoj radionici - nezadovoljstvo vlastitim životom često proizlazi iz činjenice da ljudi zapravo ne znaju što žele.

- Naš cilj je kroz događanja potaknuti ljude na akciju, pri čemu glavni naglasak stavljamo na aktivno učenje kroz slušanje drugih osoba i njihovih osobnih iskustava koja služe kao glavni izvor inspiracije i motivacije. Svaka je osoba jedinstvena priča za sebe i svatko od nas ima nešto za ispričati, neko svoje iskustvo - zaključio je Pavičić.

- Tamo gdje učimo, ne uče nas - životu. Na fakultetu dobijemo teoretsko znanje, a nitko ne pita koja je tvoja strast, zašto te to zanima i kad završimo, u većini shvatimo da ne znamo ništa - rekao je Marko Pavičić, voditelj "Motivation Up" tima, dodajući kako 75 posto hrvatskih studenata nakon diplome ne zna uopće što da radi sa sobom?! Nažalost, ima i onih koji završe fakultet i tek onda shvate da je to nešto što ih ustvari uopće ne zanima i što zaparavo u životu uopće ne žele raditi.