Šešelja Botić: Želimo Zadar kakav bi bio da Antiću nije ukradena vlast

Foto: Zvonko KUCELIN

Akcija mladih i nezavisnih jučer je pred zgradom Gradske uprave predstavila kandidatkinju za gradonačelnicu Zadra, Marjanu Šešelju Botić, riječima kako se radi o "najboljoj županijskoj vijećnici".

- Ona je predanim radom praktički sama dirigirala kompletnom oporbom koja prije nije ni postojala. U dosadašnjem radu na stručnom i privatnom polju postigla je vrhunske rezultate te je bila nositelj više inicijativa za zaštitu okoliša i Jadranskog mora - rekao je Ante Rubeša.

Marko Pupić Bakrač pozvao je birače da "napokon prestanu glasati za stranke i počnu glasati za ljude".

- Dosadašnjim radom u bolnici dr. Branko Dukić pokazao je da je izvanredan liječnik, a djelovanjem u Vijeću i politici pokazao se kao iznimno loš vijećnik i političar. Njegovim eventualnim izborom grad će biti na dvostrukom gubitku, izgubit će vrhunskog liječnika, a dobiti lošeg gradonačelnika. S druge strane, glas za SDP je glas za Sabinu Glasovac koja je 'copy - paste' Ingrid Antičević Marinović. Sada bi htjela zasjesti u Bernardićevu fotelju. Njezinim ambicijama svemir je granica, a Zadar odskočna daska - izjavio je Pupić Bakrač.

Šešelja Botić govorila je o tome kakav grad Akcija mladih želi, podsjećajući na jedinog zadarskog gradonačelnika koji po njoj zaslužuje da ga se spomene - Kažimira Zankija.

- Ako ste ikada zapitali kako bi grad izgledao da sadašnja vlast nije kupovinom Renate Peroš ukrala vlast gospodinu Stanislavu Antiću, onda na izborima zaokružite Akciju mladih i nezavisnih, jer mi to želimo dosanjati. Pokušajte zamisliti koliko bi Zadar drugačije izgledao da je došao čovjek koji je htio Zadru dati nova radna mjesta, javne prostore, dobru kvalitetu života. Jednom otočaninu su to ukrali, mislim da je Božja pravda da jedna otočanka to vrati. Treba zaštititi ono što još nije oduzeto gradu - poručila je Šešelja Botić.

Upitan za koaliciju, Pupić Bakrač odgovorio je da koalicija s HDZ-om ili SDP-om ne dolazi u obzir ni prije ni nakon izbora jer se "ne žele prodati, bitan im je samo interes građana".

U utorak će Akcija mladih predstaviti i kandidata za župana, a nakon toga i imena ostalih kandidata za grad i županiju.