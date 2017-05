Békeffy: Za klijente u Zadru ovo spajanje može biti samo dobra vijest

Foto: Vedran SITNICA

OTP banka nedavno je preuzela Splitsku banku, te time postala četvrta najveća banka u Hrvatskoj. Iako je pred bankom još dug proces integracije, klijenti ove dvije banke već su počeli uživati u nekim pogodnostima, poput ravnopravnog korištenja bankomata obje banke. O procesu preuzimanja i aktualnim izazovima u bankarskom sektoru razgovaramo s Balázsom Békeffyjem, predsjednikom Uprave OTP banke.

Kakvi su prvi dojmovi nakon preuzimanja Splitske banke?

- Rekao bih da su dobri. Ono što za sada čujemo od ljudi, klijenata, poslovnih partnera, sve raduje što će nastati jedna velika, snažna banka. Ne samo četvrta na nacionalnoj razini, već i dominantna u priobalju. Mi smo se odmah bacili na posao. Već u prvom tjednu nakon preuzimanja održali smo niz važnih sastanaka. Oformili smo zajednički projektni tim za integraciju koji je sastavljen od predstavnika obiju banaka. I krenuli smo na posao.

Koji su poslovi ključni u procesu integracije dviju banaka? Što Vam u sljedećem razdoblju predstavlja najveći izazov?

- Ova je integracija posebna, jer se moraju spojiti dvije banke znatne veličine. To znači da ne možete jednostavno uzeti sustav i procese jedne banke i drugu samo "uvući" u nju. Moramo izgraditi potpuno novu organizaciju koja će bolje odgovarati veličini, snazi i tržišnoj mogućnosti te zajedničke, buduće banke. Uz to smo i jako ambiciozni i znamo da s našim dosadašnjim rezultatima i stručnim i iskusnim ljudima koje imamo možemo stvoriti jednu banku koja neće biti samo zbroj dosadašnje dvije, već će biti u mnogočemu i bolja.

Sama integracija je vrlo složen proces, odvija se u jako puno radnih tijekova i skupina i dobro projektno upravljanje je u tome presudno. Imamo izvrstan tim, dobre konzultante u projektu. Najveći izazov je što sada obje banke moraju dati svoje najbolje resurse za projekt integracije, a istovremeno moraju osigurati nesmetano i normalno dnevno poslovanje i ostvarenje zacrtanih ciljeva. To nisu samo dva posla za svakoga od nas, to traži vrlo visoku lojalnost, predanost, ambiciju, timski rad.

Koje su pozitivne stvari ovog spajanja, osim fizičkog širenja mreže poslovnica i bankomata? Hoće li korisnici dobiti najbolje usluge iz obiju banaka?

- Korištenje veće mreže poslovnica i bankomata je zasigurno nešto čemu se naši klijenti vesele. Odmah nakon preuzimanja omogućili smo klijentima OTP i Splitske banke da podižu gotovinu svojim debitnim karticama na više od 520 bankomata obiju banaka bez naknade. Namjeravamo preuzeti sve najbolje proizvode i usluge iz obje banke. Jača banka znači i veće mogućnosti financiranja i praćenja projekata u korporativnom sektoru i jedinicama lokalne samouprave. Naravno, raste i kapacitet razvoja proizvoda i usluga. Kako smo već istaknuli, želimo biti snažan igrač u pokretanju gospodarskog rasta i razvoja Dalmacije.

Uz to, preslagivanje na hrvatskom bankarskom tržištu, a ovako velikoga nije bilo do sada, donijet će i jačanje konkurentnosti. To je uvijek dobro za klijente.

Mijenja li ova akvizicija položaj Zadra kao bančinog domicila?

- Mislim da je došlo vrijeme da razmišljamo na drugačiji način. Domicil je gdje god su naši klijenti te na našim serverima. Već sam rekao da je kvaliteta i dostupnost usluge puno važnija od onoga što piše u registarskom listu. Za klijente u Zadru ovo spajanje, rast i razvoj banke može biti samo dobra vijest. Imat će bolje usluge i proizvode i veću mrežu na raspolaganju. Uostalom, mi financijski pratimo mnoge jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne projekte u gradovima i općinama u kojima ni do sada nismo imali sjedište. To je zato što imamo izvrsne poslovne centre u cijeloj Hrvatskoj.

Možete li čitateljima objasniti koje je dobrobiti, osim lokalpatriotskih osjećaja, Zadru svih ovih godina donijelo sjedište banke u Zadru?

- Svakako, OTP banka je organizacija znatne veličine i zapošljavamo dosta ljudi u Zadru. Također, prema stvorenoj vrijednosti već smo godinama u vrhu tvrtki koje rade u Zadru i Zadarskoj županiji. Tijekom godina razvijali smo dobra partnerstva s mnogim zadarskim organizacijama. To ćemo svakako nastaviti raditi i ubuduće.

U proteklih sedam godina smo, u suradnji s Gradom i Sveučilištem, osigurali više od stotinu stipendija za studente i učenike slabijeg imovinskog stanja u našem projektu Zeleno svjetlo za znanje, što ćemo nastaviti i dalje. Brojne su udruge, klubovi i ustanove u posljednjih šest godina dobile sredstva za svoje projekte na našem javnom natječaju za dodjelu donacija pa i na taj način sudjelujemo u razvoju grada. Uz KK Zadar smo bili uvijek, u njegovim boljim i lošijim vremenima.

Nekad je klijentima možda više značio osjećaj domicila banke, ali danas sve više dolaze zato što smo im spremni pružiti uslugu koju trebaju po povoljnim uvjetima.