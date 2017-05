Nekoliko tisuća Zadrana na koncertu za liječenje mlade Zadranke

Foto: A. SITNICA

Tomislav Bralić i klapa Intrade, Marina Tomašević, Bepo Matešić, Rockatansky band, David Ricov, Ivica Sikirić Ićo, Jole, Sanela Bačić, Mate Bulić, Zaratino band i Grupa Kraljice samo su neki od glazbenika koji su se odazvali na jučerašnji koncert "Pjesmom za Petru", održan u dvorani Krešimir Ćosić Sportskog centra Višnjik, za pomoć jedanaestogodišnjoj Petri Zrilić.

Malena Zadranka od svoje šeste godine boluje od neuroblastoma lijeve nadbubrežne žlijezde, pa je do sada prošla čak 40 kemoterapija, 60 zračenja, uključujući i zračenje cijelog tijela koje je provedeno tri puta. Iscrpljena je, tako da bi joj svaka daljnja kemoterapija bila opasna po život, zbog čega su liječnici savjetovali roditelje da startaju s imunoterapijom. No kako se u Hrvatskoj taj način liječenja ne provodi, jedina nada joj je terapija u Njemačkoj, međutim takvo što se može obaviti samo o vlastitom trošku. Cijena takve terapije je najmanje 125 tisuća eura, s tim da prvi ciklus stoji oko deset tisuća eura, čemu treba dodati ostale troškove.

Petrina majka Ljubica i otac Branimir taj iznos ne mogu pokriti, no zato su tu zadarski glazbenici i zadarska publika, koji su uvijek spremni uskočiti onima kojima je pomoć potrebna, a posebice mališanima. Od ideje do realizacije jučerašnjeg koncerta stoga nije puno prošlo, brojni su se ljudi velikog srca odazvali na ovu humanitarnu akciju, donijevši u najveću zadarsku dvoranu puno pozitivne energije, puno ljubavi. I više je to bilo nego dovoljno za odličnu i humanitarnu i glazbenu feštu, događanje koje je još jednom pokazalo da Zadar zna prepoznati one kojima je potrebno.

Voditelji programa su bili Tamara Šoletić i Igor Jelinić Toto, a među publikom koja je brojala nekoliko tisuća ljudi, mogla su se vidjeti i brojna poznata lica. Pjevalo se s izvođačima, pjesmom se slavilo život, snagu i borbu, tri riječi usko povezane za malenu Petru, za malenog borca uz kojeg je jučer stajao njen grad, kao snažan vjetar u leđa za novu bitku, za svladavanje nove prepreke na putu k izlječenju.