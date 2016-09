Za ispraćaj ljeta dalmatinski motivi i nizozemske vjetrenjače

Foto: Branko BOŽIĆ

U organizaciji ninske Turističke zajednice i Muzeja ninskih starina u novouređenom izložbenom prostoru muzejskog sklopa, u Ninu je otvorena zanimljiva izložba najnovijih likovnih ostvarenja mlade i darovite zadarske umjetnice Emine Mijatović. Riječ je slikarici rođenoj u Zadru u kojem već dvadeset godina radi u školi na mjestu likovnog pedagoga. Studij likovne kulture završila je u Rijeci na Pedagoškoj akademiji. Jedna je od autorica udžbenika likovne kulture za osnovnu školu pod nazivom "Pogled potez".

Do sada je izlagala na više skupnih i samostalnih izložbi kako u Hrvatskoj tako i izvan granica. Ninskoj i široj likovnoj publici u istom izložbenom prostoru predstavila se prije dvadeset godina s uljima na platnu dok se ovom prigodom predstavila s dvadesetak akvarela na kojima dominiraju pejzaži s motivima Dalmacije i to Nina, Zadra, Ražanca, Oliba, Ošljaka, Zatona i Skradina kao i motivima Nizozemske u prvom redu tamošnjih vjetrenjača. Pri izradi navedenih djela služila se poznatom tehnikom "in situ" putem koje nepogrešivo i preciznim stupnjevanjem i čistoćom tonova, lakoćom poteza, te korištenjem linearne perspektive i poznavanjem zlatnog reza, promatrača uvodi u vlastiti svijet kontrasta.

Brojne okupljene Ninjane i njihove goste pristigle iz Zadra i okolice na početku je u ime odsutnog ravnatelja zadarskog Arheološkog muzeja Jakova Vučića pozdravio kustos i voditelj Muzeja ninskih starina dipl. arheolog Mate Radović.

- Čast nam je ugostiti vas na petoj po redu ovoljetnoj izložbi kojom ćemo spustiti zastor na bogate kulturno-izložbene aktivnosti. Za razliku od četiri prethodne koje su bile arheološkog karaktera ova koju otvaramo večeras likovnog je predznaka. Hvala mladoj autorici Emini koja nas je počastila vrijednim likovnim ostvarenjima kao i organizatoru Turističkoj zajednici koja nam je priuštila ovaj kulturni događaj, kazao je uvodno Radović.

- Drago mi je da u ovako velikom broju dijelite ovaj trenutak moje sreće. Neizmjerno sam sretna kad među vama vidim i moje kolege iz OŠ Bartula Kašića u Zadru. Već duži niz godina slikam akvarel tehnikom koja je malo intimnija gdje se uglavnom bavim motivima vanjskog prostora. Moji motivi kao što ćete moći vidjeti uglavnom imaju dalmatinski izričaj, a u zadnje vrijeme otkrila sam i jedu europsku zemlju, a to je Nizozemska. Posebno su me zainteresirale tamošnje vjetrenjače koje nisu obični objekti. Kako se mi ovdje divimo našem sv. Križu tako se Nizozemci dive njihovim vjetrenjačama koje datiraju iz doba baroka i koje su izvrstan spoj kulture i graditeljstva. Premda sam već dugi niz godina u ovom poslu ja se uvijek iznova osjećam učenikom pa tako i ovom prilikom. Još jednom neizmjerno zahvaljujem organizatoru i domaćinu izložbe jer iznova sam počašćena sudjelujući u životu dragog mi Nina, kazala je autorica.

Izložbu je na prigodan način otvorila direktorica ureda TZ-a Marija Dejanović. Sa svojih nekoliko napjeva događanje je uveličala mješovita klapa "Skulari" koja djeluje u OŠ Bartula Kašića. Okupljeni su s posebnim užitkom razgledali postav izložbe, a Ninjani i njihovi gosti moći će je razgledati svakog dana od 9 do 22 sata do kraja listopada.