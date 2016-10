Najpoznatiji zadarski prebjezi - od Vrančića do Kneza

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Predsjednica kolanjskog HSP Ante Stračevića, Anđela Paladina nedavno je napustila stranku i po svemu sudeći odlazi u MODES, obrovački vijećnik Marko Župan iz HDZ-a je otišao u SDP, a Joso Knez iz liberala navodno odlazi SDP-u.

Ovo su najnoviji transferi očito obavljeni u sklopu priprema za lokalne izbore, iako će akteri ovih priča radije reći kako je riječ o poštivanju vlastitih principa zbog kojih su se odlučili na promjenu stranke.

No, povijest lokalnog konvertitstva otkriva kako su i najpoznatija zadarska imena bila spremna na promjenu i po četiri, pet stranaka, poručujući javnosti kako nije riječ o političkoj pragmi, već isključivo o moralnosti. Etika se pak može uzeti kao temelj ovakvih promjena ukoliko je riječ o dvije stranke, no teško se njome mogu opravdati oni koji su promijenili i po pet stranaka, ili su iz lijeve stranke prešli u ekstremno desnu.

Kopernikanski obrati

U povijesti lokalne političke scene događali su se takvi kopernikanski obrati da mnogi od ovih političara ni danas ne znaju u kojim su sve strankama bili. Neki pak znaju, ali to žarko žele zaboraviti jer im je svako podsjećanje na povijest njihova stranačja zapravo vrlo bolno.

Jedan od onih koji su već u startu izbjegli svaki razgovor na ovu temu zadarski je dogradonačelnik Zvonimir Vrančić za kojega neki njegovi kolege, u pravili oni kojima je HDZ prva stranka, kažu da je jedan od najpoznatijih zadarskih prebjega. Za Vrančića navode da je prije 90-ih godina bio članom SKH, nakon toga u Hrvatskoj demokratskoj stranci Marka Veselice, potom u HNS-u i danas u HDZ-u.

Osim zadnje stranke po čijem je radu najpoznatiji, ostale faze Vrančićeve karijere nismo mogli provjeriti jer je odbio svaki komentar na ovu temu.

Jedan od onih koji su rado govorili o svom "višestranačju" poznati je zadarski neurolog Damir Mišlov koji je promijenio tri stranke, iako kaže da su "u pitanju bile samo tri". Naime, Mišlov je bio u HNS-u kojeg je napustio i prešao Čačićevim Reformistima, onda je nezadovoljan odnosom središnjice prema zadarskoj organizaciji napustio i njih, te se uoči parlamentarnih izbora priključio stranci Pametno. Poznat je i njegov angažman u HSLS-u, no Mišlov tvrdi da "nije službeno bio u toj stranci":

- Samo sam im jedno vrijeme davao podršku, jednako kao i danas stranci Pametno na čijoj sam se listi kandidirao. Ako nastave raditi kao i dosad i službeno ću ući u tu stranku jer mi se njihove ideje sviđaju. Dva su koraka ispred svog vremena, ali i shvaćanja birača koji su se već navikli na lažna obećanja političara, pa više ni nemaju volje prepoznati što je za njih dobro, a što nije - obrazlaže Mišlov koji je što upisnicom, što "podrškom", prošao četiri stranke.

Nastavite li potragu za najpoznatijim lokalnim konvertitima, svi će vas u Zadru uputiti na Željka Jurjevića za kojega se njegovi kolege iz bivših stranki kunu da je promijenio njih - pet. On sam, pak, po istoj špranci kao i Mišlov, kaže kako je bio članom "samo tri stranke": HDZ-a, HSLS-a i HSS-a:

- U HDZ sam ušao još početkom 90-ih godina, ali sam se brzo pasivizirao kada sam vidio tko je sve ušao u tu stranku. Što se tiče HSLS-a, stranka me je isključila, pa me središnjica u Zagrebu vratila, pa sam na kraju otišao sam i uključio se u HSS. Danas više nisam nigdje, razočaran sam u politiku jer ona nameće jedan permanentni sustav negativne selekcije. Danas se nameću neki čudni kriteriji pa je u stranci mnogo važnija postala snalažljivost nego istinska predanost - obrazlaže svoj politički put bivši HDZ-ovac, HSLS-ovac i HSS-ovac.

Dvostruki HSLS-ovac i HNS-ovac

Gotovo bizaran politički put imao je i ravnatelj Parka prirode Vransko jezero Danijel Katičin koji je bio - dvostruki HSLS-ovac i HNS-ovac! Naime, Katičin se najprije upisao u HSLS, razočara otišao HNS-u, ispisao se i vratio u HSLS, pa se opet vratio HNS-u i na kraju - ispisao i iz te stranke! Vjerojatno ni sam Katičin nije mogao pratiti vlastite političke eskapade, ali zato danas ima jednu zanimljivu logiku koja ga je odvodila i vraćala ovim dvjema strankama:

- Odlazio sam i vraćao se tim strankama jer su malo bile narodnjaci, malo liberali, pa sam i ja tako dolazio i odlazio. Uoči natječaja sam se ispisao iz HNS-a jer sam smatrao da mi to ometa prijavu na natječaj i da bi mi mogla biti otežavajuća okolnost općenito na natječajima za zapošljavanje u državnim ustanovama. U mom se slučaju nestrančarenje na kraju ipak pokazalo najboljom opcijom, pogotovo što sam politolog po struci, pa mi je i struka promatranje rada političara - kaže Katičin koji je stranačje napustio uoči kandidature za ravnatelja Parka prirode.

Alfa i omega obrovačkog turizma, HDZ-ov Đuro Župan, pomalo se naljutio na naše pitanje je li istina da je promijenio tri ili četiri stranke, uključujući i SKH. Kaže kako nikad nije bio u Partiji, ali mu je jasno zašto mu ljudi "pripetavaju" i tu stranku:

- Do 1988. godine sam bi pripadnik MUP-a, pa ljudi valjda po logici stvari misle da sam bio u Partiji. Osim HDZ-a i LS-a nigdje drugo nisam bio, iako su mi mnogi dolazili i nudili ulazak u njihovu stranku. U LS-u sam bio do smrti njegova predsjednika Vlade Gotovca, izišao iz te stranke i osam godina bio izvan politike, da bih se vratio u HDZ. Danas sam u privatnim vodama i politika me ne zanima, želim pomoći razvoju obrovačkog kraja, to mi je trenutno najvažniji cilj - kaže Župan koji je doista napravio pravo malo čudo za turistički razvoj Obrovca.

Kada se spominje obrovačka politička scena, neki se kunu kako je i tamošnji gradonačelnik Ante Župan bio u više stranaka, pa nam njegovi kolege u HDZ-u kažu kako je prije ove stranke bio u SKH. Sudeći prema navodima današnjih mu kolega, Župan je prošao pravu političku katarzu ušavši najprije u HNS, potom u DC čiji je bio predsjednik lokalne podružnice, i na kraju u HDZ. Župan nam se na pozive nije javljao da bi ovo potvrdio, iako u HDZ-u tvrde da je sigurno kako je obrovački čelnik prošao ove četiri stranke. I njegov zamjenik Grgo Šoša promijenio je više iskaznica: nakon Partije učlanio se u HSS, a potom otišao HDZ-u kojemu je ostao vjeran do danas.

Mnogi akteri ovog "višestranačja" danas bi najradije da javnost zaboravi njihovu bogatu političku karijeru obilježenu s po tri ili četiri stranke. Na njihovu žalost, na nju ih najviše podsjećaju upravo njihovi kolege iz stranke, u pravilu oni kojima je ta stranka prva i zadnja politička ljubav.

Prebjege nitko ne voli, zapravo vole tek njihove mandate što su ih donijeli u "dotu" jer zbog njih su ih jedino i primili. Čije se ime i kakva politička povijest krije iza te iskaznice najmanje je bitno, bitno je da novopridošlice osiguraju dovoljan broj glasova kojima će stranka, pod krinkom demokracije, progurati svoje odluke.