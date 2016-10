Razigrani Zadrani smazali i "mrave"

Foto: Zvonko KUCELIN

Košarkaši Zadra sinoć su došli do pete uzastopne pobjede, treće u prvenstvu Hrvatske. Svega 20 sati nakon što su u teškoj utakmici ABA lige na domaćem terenu svladali Mega Leks, Zadrani su u Trnskom bili bolji od Zagreba rezultatom 86:93. Bila je to utakmica s više različitih lica obje momčadi. Zagreb je u 11. minuti imao najvećih +12, da bi na odmor otišao samo sa +2, a u trećoj četvrtini potpuno nestao s terena. Zadar je odigrao odličnih deset minuta i poveo dvocifrenom razlikom, koja je narasla čak do +17 malo više od šest minuta prije kraja. Tada je, međutim, Matulovićeva momčad preolako dopustila protivniku da se vrati u igru. Zagreb je visokim presingom natjerao Zadrane u nervozu i stigao sve do -5 u 39. minuti. No, više od toga ipak nije mogao.

Jači od umora

Iako su zadarski nosioci igre bili vidno umorni, Jakov Vladović i Ivan Marinković rutinski su odradili završne minute i sačuvali vrijednu pobjedu. Njih su dvojica opet igrali gotovo u punoj minutaži, kao i Mislav Brzoja, dok je Lovru Mazalina ozljeda gležnja zaustavila na 31 minuti. Do tada je inače odigrao sjajnu utakmicu sa 21 poenom i šest skokova. Marinković je zabio 24, Vladović sedam uz isto toliko asistencija, Brzoja 14 uz šest asistencija, a svakako valja podvući i učinak Kristijana Krajine od 17 poena, šest skokova i tri asistencije. Odlično je u utakmicu krenuo i Ivan Vraneš, ali je zbog ozljede ostao na 16 minuta i osam poena. Sve u svemu, potrošnja je za Zadrane protekli vikend bila maksimalna, ali i učinak pa će sada dobiti zasluženi odmor. Ne predug, jer već u petak ih očekuje novi ispit, gostovanje kod Krke u Novom Mestu.

Prvo poluvrijeme završilo je rezultatom 42:40 za Zagreb, ali u svlačionicu su zadovoljniji otišli Zadrani, jer su uspjeli nadoknaditi najvećih 12 poena zaostatka, koliko je bilo na otvaranju druge dionice, 30:18. Kasnije je još u tri navrata bilo +11 za "mrave", ali se sa 38:27 Zadar približio na 39:38. Tu je seriju pokrenuo Mazalin svojoj četvrtom tricom iz isto toliko pokušaja, a potom se razigrao Krajina sa šest vezanih poena. Mazalin je u prvom poluvremenu bio najraspoloženiji igrač Zadra sa 14 poena, a pratili su ga Vraneš i Marinković sa po osam. Zagreb su, pak, najvećim dijelom vukli Luka Božić sa 13 i Pavle Marčinković sa 10 poena. Upravo njihovim koševima domaći su 10:13 preokrenuli u vodstvo 15:13 i tada su preuzeli rezultatsku kontrolu. U sedmoj minuti Matulović je, pri rezultatu 17:13, pozvao time-out i opomenuo igrače riječima: "Igrajmo ili nemojmo igrat." Njihov odgovor na terenu nije bio baš dobar pa je Zagreb tricama Zadrana Marčinkovića i Ante Krapića došao do spomenutih +12. Još neko vrijeme su Zadrani bili pomalo letargični i dopuštali su protivniku dosta laganih poena, ali kada su to zaustavili, situacija se vratila u ravnotežu.

Zadar na +17

Treća četvrtina u potpunosti je pripala Zadru, koji je od samog početka nametnuo svoj ritam. Marinković, Krajina i Brzoja serijom 6-0 za 42:46 natjerali su Danijela Jusupa da pozove minutu odmora.

- S ovakvom energijom nećemo dobiti utakmicu. Sporo trčimo, sporo dodajemo, sporo mislimo - upozorio je trener Zagreba svoje igrače.

Nije pomoglo, jer su nastavili još gore. Prethodno spomenut zadarski trojac složio je još jednu seriju, a Mazalin pogodio svoju petu tricu za bijeg na +9, 46:55. Marčinković je svojom trećom tricom prekinuo gostujući nalet, ali samo nakratko. Zadrani su napadački bili vrlo razigrani i nastavili su zabijati iz svih pozicija. Dominirali su i u obrani i u skoku, zapravo u svim segmentima. U posljednjih deset minuta igre tako se ušlo s rezultatom 53:64, a razlika je nastavila rasti i u četvrtoj četvrtini. Otvorio je Krajina tricom, nastavili su Vladović, Marinković pa Brzoja i Mazalin i na isteku 34. minute Zadar je došao do najvećih +17, 58:75.

U tom trenutu Zagreb je bio u potpunom rasulu i ništa nije ukazivalo na to da Jusupova momčad ima još energije za nekakav pokušaj povratka. No, kada su domaći krenuli s presingom po cijelom terenu, gosti su se posve nepotrebno uspaničili i počeli srljati. Batur je ušao u seriju i vezao sedam poena, nadovezali su se Marčinković te Vitali i Junaković u kontranapadima i Zagreb je serijom 13-2 stigao na samo -6, 71:77, dvije minute i 45 sekundi prije kraja. U međuvremenu je Zadar ostao i bez dotad najboljeg igrača Mazalina zbog ozljede zgloba, a još od ranije je s igrom završio Vraneš. Matulović je pokušao time-outom smiriti svoje, ali Zadrani su potpuno prestali igrati obranu. Srećom, Krajina, Marinković i Vladović bili su dovoljno prisebni u napadu da održavaju razliku. Zagreb je preko Božića i Marčinkovića u nekoliko navrata stizao na -5. Tako je 1,40 prije kraja na semaforu svijetlilo dostižnih 78:83 potom 80:85 pa 82:87, ali Vladović i Marinković nisu dopustili da utakmica uđe u penal završnicu.