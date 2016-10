U MIOC-u bi rado nove predmete, no nema stručnjaka ni opreme

Znanost plus, najveći projekt popularizacije prirodnih i tehničkih znanosti među učenicima srednjih škola u Hrvatskoj, nedavno je završio s jednogodišnjim radom u sklopu kojeg je osmišljeno čak 15 novih, inovativnih izbornih predmeta iz područja matematike, prirodoslovlja te informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Svih 15 izbornih predmeta dosad nije postojalo u hrvatskim školama, a uskoro bi se mogli naći u programima hrvatskih gimnazija.

Riječ je o predmetima bionika, web dizajn, geoinformatika, kritičko razmišljanje u znanosti, nutricionizam, programiranje, matematička analiza podataka, matematičko modeliranje funkcijama, kemija okoliša, kemija hrane, odabrana poglavlja kemije, statistika, tehnička grafika podržana računalom, vjerojatnost te kemija istraživanjem.

Ravnatelji zadarskih gimnazija koje smo jučer uspjeli dobiti na telefon kazali su nam kako, nažalost, nisu upoznati s ovim projektom.

- Nisam informiran o tome, kazao nam je kratko ravnatelj Gimnazije Jurja Barakovića Ranko Artuković.

Uvođenje ovih izbornih predmeta učenicima gimnazija pružit će nova znanja te ih potaknuti da u većoj mjeri upisuju fakultete prirodnog i tehničkog usmjerenja, odnosno STEM područja (Science, Technology, Engineering and Mathematics, odnosno znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika), što je i krajnji cilj projekta Znanost plus.

Kontaktirali smo i Blanku Pedišić, ravnateljicu Gimnazije Franje Petrića.

- Vjerujem da bi i u našoj školi veliki broj učenika rado izabrao neki od navedenih izbornih predmeta, ali uvođenje tih predmeta traži i novi profil stručnjaka, opremu, nastavna sredstva i uvjete koje nemamo. Uvođenje ovih predmeta moguće je samo uz znatna ulaganja, kako u edukaciju, tako i u opremu. Naravno, ukoliko bi to bilo riješeno, naša škola, iz koje veliki broj učenika nastavlja školovanje upravo na fakultetima iz STEM područja, rado bi uvrstila nove predmete u svoj program, kazala je Pedišić.

Znanost plus je osmislila Prirodoslovna škola Vladimira Preloga iz Zagreba, a uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u njega su se kao partneri aktivno uključili Gimnazija Andrije Mohorovičića iz Rijeke, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu te farmaceutska tvrtka Pliva.

U sklopu projekta provedeno je osmišljavanje i izrada udžbenika i nastavnih materijala za novi kurikulum, nabavljena je nove nastavna oprema za obje škole uključene u projekt, dok je nastavnicima koji će u konačnici biti uključeni u predavanje novog, inovativnog kurikuluma iz STEM područja, osigurana edukacija.

Vrijedan gotovo 2,5 milijuna kuna, projekt Znanost plus je u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te predstavlja jedan od najvažnijih primjera suradnje obrazovnih institucija, odnosno srednjih škola i fakulteta s industrijom, tvrtkom Pliva, ali i vjerojatno do sada najozbiljniji primjer dopune kurikuluma s ciljem dugoročne promjene strukture školstva u Hrvatskoj, a to se u ovom slučaju odnosi na gimnazije.