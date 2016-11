Klub koji je dao Marina Tomasova ostao bez igrališta

Foto: Barbara KURTIN

Segesta ove godine slavi 110 godina od osnutka, Hajduk je dogurao do 105. rođendana, Arbanasi se ponose da su osnovani 1910. godine kao najstariji klub u Dalmaciji... Pored ovih brojki 20 godina rada jednog kluba na prvi trenutak ne čini se brojkom pred kojom bi se trebali »pisati anali«, no u stvarnosti situacija je malo drugačija. Najprije, riječ je o otočnom klubu, a ostvareni rezultati i igrači koji su došli iz te sredine pokazuju da je riječ o ozbiljnom projektu čiji razvoj silno koči - infrastruktura.

- Najprije nam je 2009. zabranjeno odigravanje seniorskih utakmica na našem terenu u Sutomišćici. To je značilo i gašenje seniorskog pogona jer nije bilo smisla stalno igrati na gostovanjima. Dogodilo se to u trenutku kada je ispred nas bilo 14 sezona nastupanja u natjecanjima seniorskog uzrasta (Prva i Druga županijska liga). Godinu dana prije toga bili smo domaćini na igralištu na Višnjiku u Zadru, ali vidjeli smo da takvo što nema smisla. Potom je ista zabrana počela vrijediti za kadete i juniore, a odnedavno i za sve natjecateljske kategorije - kaže Darijo Korenov, predsjednik Nogometnog športskog kluba Sv. Mihovil koji je svoj rad okrenuo djeci s otoka Ugljana i Pašmana. Zabrana odigravanja utakmica u Sutomišćici stigla je kao posljedica loših uvjeta na tom igralištu.

Traži se novac

- Činjenica je da naše igralište nema potrebne dimenzije jer je dužina terena 92, a širina 47 m. Međutim, Županijski nogometni savez sada nam zamjera i kvalitetu travnjaka tako da ćemo sve utakmice u jesenskoj polusezoni odigrati na gostovanjima. Do proljeća se nadamo staviti novu drenažu, promijeniti travnjak, ispiliti sva stabla uz teren i tada bismo se mogli vratiti kući makar s kategorijama od papalina do pionira.

Veliki je to zahvat za koji se još traži novac.

- Prvotno smo planirali postaviti umjetnu travu. Međutim, riječ je o jako skupom projektu za koji nemamo novca. Općina Preko nam je načelno dala zeleno svjetlo za postavljanje prirodne trave, međutim, tek trebamo vidjeti koliko bi nas sve to koštalo.

Nogomet se na Ugljanu i Pašmanu, dakako, igra znatno dulje od 20 godina. No, sve do 1996. godine nije bilo kluba koji bi okupio brojne nogometaše s ova dva otoka.

- U ljetnim mjesecima bio je vrlo popularan Kup otoka Ugljana koji se igrao u Sutomišćici. Bilo je tu sjajnih nogometaša i cijelih momčadi, od kojih su neke bile ravnopravne i Zadru. Dosta otočana je nastupalo za nekadašnji klub Bristol iz Zadra, ali dugo je trebalo za realizirati ideju o tome da igraju za momčad s našeg otoka.

Bez seniora od 2009.

Sve se promijenilo početkom 1996. godine.

- NŠK Sv. Mihovil je osnovan 10. siječnja 1996. godine u restoranu Jardin u Preku. Najzaslužniji za taj veliki događaj za sport na Ugljanu su Damir Korenov, zatim Ante Jerolimov i njegov otac Ivo Jerolimov koji je igrao za Hajduk te Srećko Rušev, a vrlo brzo im se pridružio i Ante Batistić. Već u sezoni 1996./97. seniori su se počeli natjecati u Drugoj županijskoj ligi u kojoj su godinu dana kasnije bili prvaci i ušli u Prvu ŽNL.

Osnivanjem kluba pokrenuta je i škola nogometa.

- Odaziv djece je bio odličan i u jednom trenutku u klubu imali smo pet natjecateljskih kategorija. Za klub sa tako skromnim uvjetima za rad bio je to veliki doseg. Nažalost, naš je uspon zaustavljen 2009. godine izbacivanjem seniora iz Druge ŽNL i od tada okrenuti smo isključivo djeci do 14 godina, odnosno do trenutka kada trebaju prijeći u kadete jer s tom kategorijom ne možemo igrati na domaćem terenu.

U Sv. Mihovilu su ponosni na tri titule prvaka županijske lige s mlađim kategorijama.

- U sezoni 2001./02. naši su pioniri najprije bili prvi u svojoj skupini i to bez poraza i gola razlikom 128:5. Pobjednik druge skupine bio je Zadar s kojim smo igrali finale u Bibinjama. Pobijedili smo 1:0, a gol je u 9. minuti postigao Marin Kolega. Godinu dana kasnije bili smo prvaci s juniorima, a u sezoni 2009./10. s pionirima. Iako smo bili u skupini sa Zadrom i Arbanasima osvojili smo prvo mjesto nakon čega smo u finalu na Stanovima s 1:0 pobijedili Primorac.

Uspjesi na turnirima

Pamte se i brojni nastupi na domaćim i međunarodnim turnirima.

- Bilo je puno odličnih nastupa. U Karlovcu 2011. tići su igrali finale protiv Splita u kojem su izgubili 3:2 nakon što su vodili 2:0. U Hevizu u Mađarskoj 2012. pioniri su bili prvi, a mlađi pioniri drugi. Prije dvije godine tići su osvojili prvo mjesto na Talent kupu u Dubrovniku.

Posebno mjesto zauzima 2012. godina i odlazak na turnir u Barcelonu.

- Kad je riječ o turnirima to je vrhunac onoga što smo ostvarili u ovih 20 godina. Otišli smo u Barcelonu s pionirima i mlađim pionirima kao jedini klub iz Hrvatske, a prve prognoze su bile da se nećemo dobro provesti u tako jakoj konkurenciji. Međutim, na terenu su djeca svih demantirala. Pioniri su s 2:1 izgubili u finalu od domaćina kojima je sviran kazneni udarac četiri minute prije kraja. Odlični su bili i mlađi pioniri koji su pobijedili Talijane u dvoboju za treće mjesto.

Posljednjih sezona Sv. Mihovil se natječe s četiri kategorije.

- Imamo i skupinu prednatjecatelja s kojima se radi rekreativno, odnosno ne samo nogomet, već i ostali sportovi. Natjecateljske kategorije s kojima igramo županijsku ligu su papaline, tići, mlađi pioniri i pioniri. Osim Damira Korenova, koji je u kontinuitetu u klubu svih 20 godina, s djecom rade Krešimir Jaklin i Marin Pedić. Zahvalni smo obojici, a posebno Jaklinu koji se uhvatio rada s djecom na otoku, a to su mnogi treneri izbjegavali. Jaklin se pokazao kao odličan trener, što potvrđuje i njegov angažman u reprezentaciji.