Spajao je mirnog čovjeka i onog punog energije

Foto: Zvonko KUCELIN

U Maloj dvorani Kazališta lutaka Zadar jučer je predstavljena knjiga "Zvonko Festini, karizmatični bard hrvatskog lutkarstva". Knjiga je izišla u izdanju Kapitola d.o.o., a predstavili su je Radovan Dunatov, pročelnik za kulturu Grada Zadra, Abdulah Seferović, zadarski novinar i kroničar, te urednik Bože Čović.

Radovan Dunatov je kazao kako je Festini spajao ljude, mirnog čovjeka i onog punog energije.

- Puno je znao, puno je radio, radio i živio na različitim poslovima. Našem gradu je dao puno, kao i Zagrebu, i općenito Hrvatskoj, istaknuo je Dunatov.

Abdulah Seferović bio je jedan od Festinijevih bliskih prijatelja, te je samim time i mogao napisati gotovo dvije trećine ove knjige. Sefi je istaknuo kako je ova knjiga nastala kao uvod u značenje njegova kreativnog opusa za obnovu zadarskoga kulturnog identiteta, modernizaciju hrvatskoga lutkarstva i kao izraz velikoga prijateljstva, što ga je Festini širio.

- Podjednako bi trebala biti i početak otplate duga za golemu ostavštinu kojom nas je nesebično obdario. Nadam se kako će jednoga dana i lutkari svoju tradicionalnu smotru nazvati Dani lutkarstva Zvonka Festinija. Ja sam, pak, pokušao ukazati na njegov drugi marš od lutkarstva, koje nitko, čak ni sami lutkari, nije držao za medij kreativne ekspresije, do afirmacije lutkarstva kao autentičnoga kreativnog postupka. Kako lutke u Festinijevu životnom opusu imaju slično značenje, kao pjesme u životu baruna van Trappa, rodnoga Zadranina, to me navelo da svoj prilog u ovoj knjizi naslovim parafrazom naziva najpopularnijega filmskog mjuzikla svih vremena, kazao je Seferović ističući kako je Festini neumorno širio optimizam i vjeru u zajedništvo. Podjednako na kazališnim pokusima, u raspravama, kafićima, na košarci, preferansu ili pri blagovanju. I sve to uvijek pod punim emotivnim naponom. Seferović je napomenuo kako je Festini istaknuti predstavnik generacije, koja je nakon rata ni iz čega obnavljala zadarski kulturni identitet.

Knjigu je pripremio i uredio Bože Čović. On je također istaknuo Festinijevu privrženost Zadru.

- Zvonko je jako volio Zadar, ali je uvijek naglašavao kako je rođeni Obrovčanin. Imao je niz zanimljivih anegdota o Obrovčanima i njihovom načinu života, kazao je Čović. A te anegdote čitala je Milena Dundov, nasmijavši pritom do kraja ispunjenu Malu dvoranu Kazališta lutaka Zadar.