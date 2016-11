Valčić: Hrvatska mora imati ministarstvo dijaspore

Foto: Zvonko KUCELIN

Od dijaspore bi Zadar i okolni otoci mogli dobiti milijune. Zaključak je to zadarskih Reformista i Denisa Valčića, poznatog gastronoma s Ošljaka koji je svoju karijeru gradio u dalekoj Australiji organizirajući 18 godina uzastopce festival hrvatske hrane i vina u luksuznim hotelima i na taj način napravio neizmjerno za promociju Hrvatske.

- Hrvatska mora imati ministarstvo dijaspore. Jedna Australija, kojoj to uopće ne treba, ima ministarstvo emigracije. Zna li itko ovdje da mi donosimo puno više od zarade od turizma? Kad se naš čovjek vrati izvana on obnavlja starinu, kupuje nekretnine, kupuje brod, to su milijuni potrošeni u Hrvatskoj, a toliko vam neće potrošiti ni jedan turist. Dijaspora se malo spominje, a mi bismo mogli puno pomoći u ekonomiji, smatra Valčić.

Valčić posljednje tri godine, od kada je u mirovini, živi na relaciji Australija - Ošljak. Zajedno s Reformistima predstavio je inicijativu da se olakša i potakne povratak umirovljenika iz dijaspore da svoje umirovljeničke dane provedu u Zadru ili na zadarskim otocima ili da barem češće dolaze.

Denis Valčić govorio je iz osobnog iskustva o najvećim preprekama na tom putu:

- Posljednje tri godine Australija s Hrvatskom ugovara zdravstveno osiguranje kakvo ima s nekim zemljama, poput Malte, Turske, Grčke. Također, ako dođem ovdje na šest mjeseci, pola od tog vremena provedem s odvjetnicima i po sudovima sređujući vlasništvo nad zemljom, starinama, što bi trebalo ubrzati. A veliki je problem i dvostruko oporezivanje mirovina. Hrvatska ima zakon po kojem se povratnicima iz dijaspore oporezuje mirovina i osobno znam da su mnogi zbog toga odustali od povratka, naveo je Valčić nekoliko vrlo konkretnih primjera.

Inicijativu da se o dijaspori mora posebno voditi računa podržali su i Reformisti, a Vesna Sabolić predložila je osnivanje posebnog državnog tijela koje bi se brinulo o iseljenicima.

- Posebno o onima koji se žele vratiti. Primarno je da se riješi zdravstvena skrb, ali i da se pokaže malo više društvene empatije prema ljudima koji su nam dali puno u teškim trenucima.