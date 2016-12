Juniorke Odbojkaškog kluba Zadar viceprvakinje Dalmacije

Juniorke Odbojkaškog kluba Zadar osvojile su drugo mjesto na Prvenstvu Dalmacije koje je u srijedu završilo u Splitu. Ekipa s Višnjika izgubila je u finalu od Dubrovnika, no i drugo mjesto bit će dovoljno za nastup na završnici Prvenstva Hrvatske koje će se od 19. do 22. siječnja 2017. održati u Rovinju. Na dvodnevnom natjecanju nastupilo je osam ekipa, a Zadranke su do prvog mjesta u skupini došle zahvaljujući boljoj razlici u poenima. Naime, u prvoj utakmici igračice Roberta Kresoje izgubile su od Brda, no pobjede protiv Makarske i Kaštela DC bile su dovoljne za odlazak u polufinale i to s prvog mjesta. U polufinalu Zadar nije imao poteškoća protiv Marine Kaštela da bi u finalu u tri seta bio lošiji od Dubrovnika. U prvu postavu turnira ušle su kadetska reprezentativka Josipa Marković kao najbolja napadačica, potom Ana Sunara na poziciji srednje blokerice te libero Franka Volpi Kobal. Zadranke su tako nastavile kontinuitet dobrih rezultata na regionalnim prvenstvima nakon što su lani s kadetkinjama, među kojima je bilo dosta igračica iz ovogodišnjeg juniorskog sastava, bile prvakinje Dalmacije i sedme na PH.

Rezultati Zadra, skupina: Brda 0:2, Makarska 2:0, Kaštela DC 2:0. Polufinale: Marina Kaštela 2:0. Finale: Dubrovnik 1:2 (11:25, 25:16, 9:15).

Za Zadar su nastupile: Ana Sunara, Marija Zrilić, Andrea Bjeletić, Bernarda Hajnc, Josipa Marković, Magdalena Jurić, Antonia Andrijašić, Kristina Golem, Mia Erlić, Franka Volpi Kobal, Helena Buljat, Simona Nikpalj. Trener: Robert Kresoja.