Zadrani za Badnjak ne žele srdele, uzimaju lignje i orade

Foto: Zvonko KUCELIN

Živo je na zadarskoj ribarnici posljednjih dana. Svi žele "uhvatiti" najbolji, ali i najpovoljniji komad ribe za blagdanski ručak na Badnjak. Ponuda na ribarnici vrlo je raznolika, za svakog se nađe ponešto, a ima more ribe, od one najjeftinije, do najskuplje. Prema riječima trgovaca ipak se za badnji ručak najbolje prodaju orade i brancini srednjih cijena, ali dobro ide i prodaja one skuplje ribe, friških lignji, kovača...

- Sipa, lignja, orade i brancini najviše se prodaju. Imamo i srdele, ali slabije idu. Ponuda je dobra, riba je friška, a cijene su uvijek iste, po 70 kuna su orade i brancini, lignje 100 kuna, srdele i manule 20 kuna, ispričala nam je Sandra, najpoznatija prodavačica na ribarnici.

- Najčešće se kupuju hobotnice po 60 kuna i lignje po 120 kuna, otkrila nam je Anđela.

Trgovac na štandu pokraj zadovoljan je prodajom koja je, dodaje, bolja nego prijašnjih godina.

- Puno ljudi kupuje dagnje. Friške su, iz Starigrada, a cijena im je 15 kuna. Ove godine imamo više kupaca jer su ljudi prepoznali svježe i domaće proizvode, a po trgovačkim centrima nije svježe, pronađena je salmonela. U ponudi imamo lignje i hobotnice po 120 odnosno 60 kuna i divlju ribu po 130 kuna, koliko su orade, objasnio je trgovac.

Od svježe do smrznute ribe, školjki do one najpoznatije koja se sprema za Badnjak, bakalara, na ribarnici je ponuda uistinu bogata. Cijene naoko visoke koje mogu varirati od štanda do štanda. One jeftinije, sitne ribe, u ponudi ima, ali ne previše. Na štandovima su ipak izloženi "kapitalci" i bolja riba, prosječnih cijena.

Trgovci ipak dodaju kako kupci uoči blagdana priušte sebi i koji bolji i skuplji komad ribe pa onih najskupljih gotovo da više nije ni bilo.