Zaposlenici spriječili prodor vatre na brodogradilište

Zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenika u kaljskom remontnom brodogradilištu u petak ujutro, uspješno je ugašen požar koji je planuo na putničkom brodu Knez Domagoj, prije nego se proširio i izazvao veću štetu.

- Došlo je do zapaljenja uslijed varilačkih radova na jednom brodu u škveru. Naši su djelatnici promptno reagirali i profesionalno odradili posao pa je vatra odmah ugašena, a te varilačke radove obavljao je kooperant u dogovoru s vlasnikom broda pa tu nema naše odgovornosti. Nije nastala velika materijalna šteta i nema ozlijeđenih, rekao nam je Klaris Perić, voditelj organizacije i sigurnosti u Nauta Lamjani u stečaju, koji je na toj funkciji nepunih mjesec dana, dodavši kako su o svemu obavijestili policiju i vatrogasce, no da su do njihova dolaska sami uspjeli riješiti problem.

Početkom kolovoza ove godine u Nauti su imali sličan slučaj. Prilikom varilačkih radova požar je izbio na 33-metarskom brodu u vlasništvu jednog trgovačkog društva iz Zadra. No za razliku od jučerašnjeg slučaja, radovi su izvođeni izvan radnog vremena, u poslijepodnevnim satima, pa se požar oteo kontroli, što je za posljedicu imalo totalnu štetu. Brod je tada u potpunosti izgorio.