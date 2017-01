Ili put oporavka, ili put u propast

Ukoliko realno sagledamo, mnogo važniji dvoboj Zadru je onaj u petak u Šibeniku. Jer poraz u A-1 ligi protiv Šibenika vjerojatno se neće moći nadoknaditi. A čak da se u nedjelju izgubi kući od Krke još će biti šanse za izbjegavanje posljednjeg mjesta. No, ni obje pobjede neće isprati gorak okus koji Zadrane prati cijelu sezonu. Jer kada se u kratko vrijeme upiše niz poraza koji se mogu nazvati "povijesnima" onda je jasno da se negdje krenulo u krivom smjeru.

Pravi put

Dok dvoboj sa slabim Kvarnerom nije bio prevelik izazov, utakmica u Srijemskoj Mitrovici jest. Ispit zrelosti na kojem su igrači Nevena Plantaka pali k'o kruška, razbijeni od momčadi koja je u tom trenutku dijelila posljednje mjesto i u kojoj je većina igrača rođena debelo u 90-tima, s tim da samo dvojica imaju više od 21 godinu (Predrag Samardžiski nije nastupio protiv Zadra). Dakle, Zadrane u 15 minuta nije razbila momčad koja igra Euroligu i koja drži vrh ABA lige. Pregaženi su od sastava koji je dobar i talentiran, ali i sastava koji je do tada imao samo pet pobjeda. Što je najgore, razlika je realno mogla otići i do 40 pa i više. Ali na sreću su domaćini popustili i dopustili protivnicima da i oni malo igraju.

Što se zapravo dogodilo? Za početak protivnik je odigrao vrlo dobro, ali to su ima Zadrani i dopustili. I prije utakmice znalo se da će mladi igrači Mega Leksa navaliti na zadarske "playeve" i biti agresivni na liniji dodavanja. Ali s druge strane Plantak je imao na raspolaganju i Jakova Vladovića i Lovru Bašića i Maja Kovačevića i Yannicka Frankea i Mislava Brzoju i Marka Ramljaka i Lovru Mazalina, sve igrače koji su jaki na lopti i koji bi trebali bez problema rješavati pritisak i mnogo jače momčadi. A opet, to se niti blizu nije dogodilo. Odmah je izrotirao strateg Zadra većinu igrača (napokon da se i to može), ali reakcija nije bila dobra. Zadar je s mnogim rotacijama potpuno izgubio ritam i kola su sve više i više kretala nizbrdo. Očito kemija u momčadi bila uspostavljena, a s druge strane, do sada se radi kratkog rostera, igračima mnogo toleriralo. Sada su vrlo brzo nakon prvih grešaka mijenjani, a na to nisu navikli. Tako je Bašić odigrao samo osam minuta bez ikakvog učinka, Kovačevića se čekalo samo šest minuta, a Ramljak koji bi u ovakvim utakmicama, kakav god napadački bio, igrao barem 30 minuta, ovaj put je stao na 18 dok je Aleksandar Georgiev u igri bio 11 minuta. Mogućnost rotacije na kraju je Plantak očito koristio da niti jedan igrač ne igra previše, tako da se Zadrani nisu potrošili pred dva velika izazova.

Odgovornost

Kada su stvari krenule u smjeru gdje nisu trebale, a to se dogodilo vrlo brzo, svaka individualna i kolektivna odgovornost je nestala. Domaći košarkaši su bez problema probijali prvu liniju obrane, a pomoć nije dolazila pa je velik broj koševa završavalo polaganjem ili potpuno otvorenim šutom. Iako su i trener Zadra i igrači rekli da su zadovoljni drugim dijelom, kojeg su na kraju krajeva (ako se gleda samo treća i četvrta četvrtina), jasno je bilo da je Mega Leks samo odrađivao posao i da su pustili Zadru da stigne da "prihvatljiv" poraz. Ako treba nekog spomenuti kao pozitivan primjer, onda je to novi igrač Zadra Franke, koji se trudio dokazati. Tako da je stigao do 14 koševa i četiri asistencije, a Plantak mu je i dao najviše minuta.

U petak Zadar gostuje u Šibeniku i nema niti jedan razlog da u toj utakmici ne slavi. Zadrani su sada jači od Šibenika na svim pozicijama, a uz to Šibenčani nisu momčad koja radi veliki pritisak na vanjsku liniju, a Teo Petani ne spada u vrhunske obrambene igrače pa, ako će on, kao u Zadru, braniti "playeve" Zadra i Bašić i Vladović bi mogli imati dovoljno prostora da razigraju i sebe i momčad. Nisu Šibenčani bezazleni. To je jasno. Jer uz Petanija, koji je opasan ako uđe u šutersku seriju te Siriščevića, Halilovića, Bašića, Ivanova i ostatak ekipa, čine opasnu družinu koja nije slučajno treća u ligi s omjerom 11-3. Ali koliko god je ta momčad dobro složena, jednostavno nemaju kvalitetu kao Zadar. Iako će atmosfera na Baldekinu zasigurno biti neprijateljska za Zadar, Tornado će biti uz svoje igrače i davati podršku svojoj momčadi, a isto tako se valja istaknuti da Šibenik rijetko dobro prolazi u dvoboju protiv Zadra. Ali za dobiti ovu utakmicu, kao i onu protiv Krke (koje se nikako ne smije bojati), Plantak mora pronaći način da od svog rostera, koji je sada sve samo nije nekvalitetan, stvori pravu momčad, pravu klapu. Gdje će se znati što glava, a što rep i tko je gazda. Momčad u kojoj će se maksimalno poštovati svaki princip, što u obrani, što u napadu i gdje se neće nabijati statistika i truditi zabiti što više koševa (pogotovo kada se gubi 30 razlike). Samo na taj način Zadar se može izdignuti iznad jako teške situacije doći u priliku hvatati vrh A-1 ligi i bježati s dna ABA lige.