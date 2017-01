Moći će se vidjeti i najstariji zapis o glazbi u Zadru iz darovnice bana Stjepana

Foto: Vedran SITNICA

Program Noći muzeja 2017. u Narodnom muzeju Zadar i Muzeju antičkog stakla predstavljen je na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Prije najave službenog programa, ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Renata Peroš, prisjetila se važnih događaja u povijesti na temu Glazba i glazbeni instrumenti u fundusu Narodnog muzeja Zadar: Pritom je istaknula kako se najstariji podatak o glazbi u Zadru nalazi u darovnici bana Stjepana, iz 1042. godine; 18 kodeksa rukopisnih unikata, pisani starinskim notnim pismom - neumama. U Zadru se u to doba nalazio i ženski benediktinski samostan, u kojem se oko 1100. godine, našao važan zapis, vrlo rijedak primjerak dvoglasja (dijafonije) u cijeloj Europi, kodeks s notnim zapisom, a to je bilo u to doba suvremeno i napredno nastojanje u glazbi. U Vekeneginu Časoslovu očuvana je najstarija Božićna pjesma u Hrvatskoj, a u zborniku fra Matije Zadranina sačuvani su i zapisi tri prastare Hrvatske Uskrsne pjesme.

Izložbom "Glazba i glazbeni instrumenti u fundusa Narodnog muzeja Zadar", koja će se održati u prvoj prostoriji Galerije umjetnina NMZ, muzej daje svoj doprinos ovogodišnjoj temi Noći muzeja.

- Narodni muzej Zadar itekako ima što ponuditi na tu temu, istaknula je mr. sc. Renata Peroš, ravnateljica tog muzeja Zadar navodeći kako se u odjelu Muzej grada Zadra čuvaju dva klavira od kojih prvi, klavir-spinet potječe iz ljetnikovca Lantana u Sutomišćici, dok je drugi koncertni klavir Reichenberg Wien s kraja 19. stoljeća.

- Iz Galerije umjetnina izložit će se fotografije s početka 20. st. nastalih u ateljeu Tomasa Burata, kao i fotografije iz druge polovine 20. st., poglavito one Ante Brkana, te drugih zadarskih fotografa srednje i mlađe generacije kojima su glazbenici poslužili kao tema fotografskog portreta, istaknula je Peroš. Tema glazbe neodvojiva je od pop-kulture i u tom smislu izložit će se fotografije koje je Galerija umjetnina nabavila s 11. Plavog salona (1983), a dokumentiraju pop i rock scenu 80-ih godina 20. st. Radi se o fotografijama objavljenim u časopisu „Polet" koji je sadržajem i dizajnom, a posebice fotografijom snažno obilježio medijsku scenu toga vremena. Tijekom Noći muzeja u prostorima Galerije umjetnina nastupat će duo „Yota", koji će predstaviti posjetiteljima izvođenje tradicionalne portugalske glazbe Fado.

U ostalim odjelima moći će se razgledati stalni postav, u Odjelu muzej Grada Zadra još uvijek se može pogledati izložba "Lice i naličje muzeja", a u Gradskoj loži moći će se razgledati netom otvorena izložba o Šimi Fanteli i Igoru Mareniću. Prvi kat Odjela Muzej Grada bit će zatvoren radi prenošenja fundusa u Kneževu palaču.

Muzej antičkog stakla ima bogat i raznovrstan program, kao i uvijek.

- Mi nemamo tu temu, naprosto je čudno da su neke teme postavljene, istaknuo je dr. sc. Ivo Fadić, ravnatelj ovog muzeja. U Noći muzeja 2017'. posjetitelji MAS-a mogu razgledati stalni postav u u osam tema.

U Maloj izložbenoj dvorani moći će se pogledati izložba ''Aurora Borealis'', autorice Julijane Voloder. U Velikoj izložbenoj dvorani posjetitelji će moći pogledati izložbu ''Zadar susreće Milano'', koje su autori Rosa Chiesa i Sandro Pezzoli.

Jedinstvenu atrakciju MAS-a čini i demo radionica puhanja stakla, koju će u Noći muzeja voditi Marko Štefanac, a izradu staklenog nakita tehnikom rada na plameniku posjetiteljima će demonstrirati Antonija Gospić.

Od 19 do 22 sata održat će se radionice za djecu ''Slaži, crtaj, igraj''. Riječ je o radionici za djecu uzrasta od 3 do 14 godina. Radionica je otvorenog tipa, a svi mladi posjetitelji vrtićke i osnovnoškolske dobi su pozvani na sudjelovanje u radionici na kojoj će moći zajedno oslikavati predloške muzejskih izložaka, lijepiti kolaž, crtati te zaigrati tradicionalnu igru mlina, križić kružić, puzzle i memory. Uz sve navedeno održat će se cjelovečernji koncert Jet Set Banda Zadar. Također, tu je i neizostavna lutrija koju će tradicionalno izvlačiti glumica Tamara Šoletić.