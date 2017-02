Nitko ne želi fenjer

Foto: Zvonko KUCELIN

Vaterpolisti Zadra 1952 u 11 nastupa u A-2 regionalnoj ligi upisali su deset poraza. Jedinu pobjedu (8:6) ostvarili su na gostovanju kod Solarisa. Upravo će Šibenčani večeras biti gosti zadarskim igračima koji se nadaju prvom domaćem uspjehu. Zadar i Solaris imaju tri boda i drže začelje lige. Stoga tko pobijedi vrlo vjerojatno (ostaju još dva kola do kraja) izbjeći će "fenjer" na kraju sezone. U nekim kombinacijama zadnji sastav može ispasti iz lige, pa u oba tabora žele otkloniti sve neizvjesnosti oko statusa za sljedeću sezonu.

- Utakmica sa Solarisom može biti šlag na torti cijele sezone. Ipak, ni u slučaju poraza ne trebamo biti razočarani jer smo posljednjih mjeseci ostvarili veliki napredak na svim razinama - smatra Ivo Radetić, pomoćni trener Zadrana koji su tijekom sezone pokazali smo oscilacija.

- To ne čudi s obzirom na to da smo najmlađa momčad lige. Nije lako 17-godišnjacima konkurirati fizički moćnijim i iskusnijim protivnicima. Pokazali smo veliku želju za radom i napretkom koji je očit i u slučaju osvajanja tri boda protiv Solarisa bio bi to uspjeh s kojim bismo zaokružili seniorsku sezonu.

I Marin Stipić, kapetan Zadra, ne smatra da je Solaris "biti ili ne biti".

- Ne trebamo sebi stvarati presing oko ove utakmice. S druge strane, u slučaju pobjede mogli bismo bez zadrške govoriti o uspješnom debiju u drugom vaterpolskom svijetu u odnosu na onaj koji smo godinama imali u Prvoj B ligi.

Šibenčani su u drugom dijelu sezone pobijedili Medveščak u gostima te podigli kvalitetu igre.

- U odnosu na našu zadnju utakmicu pojačali su ih Komadina i ljevak Jakovac tako da je to sada kvalitetnija momčad. Kad je riječ o nama dobro smo trenirali ovaj tjedan i ići ćemo maksimalno kako bismo pobijedili radi sebe, ali i zbog publike koja nam je tijekom sezone bila velika podrška - podvukao je Stipić.

12. kolo: Zadar 1952 - Solaris (subota, 20.45), Šabac - Cattaro, Crvena zvezda - Primorac. Igrano ranije: POŠK - Medveščak 13:5.