Svaki dan svrati i jedna crna vrana

Foto: Siniša KLARICA

Da ljudi i životinje gotovo svakodnevno pišu nove priče, potvrdio je i slučaj Jerine vrane s bazena. Jere Perić vlasnik caffea Bazen na zadarskom bazenu Kolovare već duže vremena za posebnog prijatelja ima - vranu! Njihovo prijateljstvo sve je zanimljivije gostima koji posjećuju ovo kultno zadarsko okupljalište.

- Počelo je prije dvije godine. Shvatio sam da vrana već duže ima svoje jato u borovima zadarskog bazena. Jednog dana jeo sam krafnu i vrana mi je prišla gledajući me ravno u oči. Bacio sam joj dva, tri komadića krafne i to je bilo dovoljno da se vrana udomaći, za razliku od ostalih ptica iz jata. Svaki dan kad dođem na bazen, ona sleti i prati me poput vjernog psića. Ako slučajno ne reagiram na njenu nazočnost, odmah počne karakteristično kreštati i ljuti se napuhavanjem krila, rekao je na početku razgovora Jere Perić.

Dovoljno je da Jere samo malo jače zazviždi i eto vrane iz najudaljenijih kutaka bazena na zidić pored tuševa gdje joj Jere baci kakav slasni zalogaj.

- Istina, voli krafne, ali najviše voli kikiriki. Kikiriki u ljusci otvara majstorski, bez da sam joj ikad pokazao kako se to radi. No zanimljivo je da kikiriki i ostalu hranu "skladišti" po raznim mjestima na bazenu. Skuplja iglice bora, na njih stavlja suho lišće, a kad dovoljno dobro zamaskira hranu, na tu hrpicu postavi malo veći, tri do četiri centimetara dug kamenčić kako vjetar ne bi odnio njene zalihe. Primijetio sam da je ova moja vrana, nekakav šef, predvodnik jata. Naime, kad se netko od njenih približi toj hrpici ona ga dobro isprepada i iskljuca. No, lukavi dio jata, uvijek nađe način da ukrade koje zrno iz hrpice. Tako valjda pokazuje hijerarhiju u jatu. Nedavno sam primjetio da je hranu počela spremati čak i u betonske vaze za cvijeće, pričao je Jere Perić.

Jere kaže da se njegove vrane boje i mačke. Naime, kad su jednom ptići pali sa strehe, osladiti se njima pokušala je lokalna maca. No cijelo jato se sručilo na nju, ali se mačka najviše uplašila upravo Jerine vrane. Loše je prošao i bazenski zaštitar kad je htio vratiti ptiće u gnijezdo na strehi. Vrane su se okomile i na njega te su ga napadale cijelim putem od bazena Kolovare do autobusnog kolodvora. Ostavile su ga na miru tek kad je ušao u autobus.

Gosti kafića u šali će reći kako je Jerin neobični prijatelj potvrda da na bazenu Kolovare uvijek vlada posebna atmosfera i ozračje koju su prepoznale i ptice, a napose Jerina vrana.