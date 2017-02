Zabava u šatoru uz grupu Zaratino i Sajam otočnih proizvoda

Maškare u Preku, koje su se posljednjih godina održavale u Domu na žalu, ove godine „sele" na otvoreno, u šator u centru mjesta (ispred Maraske), posljednjeg vikenda najluđeg mjeseca, u subotu i nedjelju, 25. i 26. veljače.

- Organizator je Turistička zajednica, uz veliku potporu Općine Preko, LAG-a Mareta i brojnih pojedinaca, udruga, vrtića i škole. Dvodnevni program počet će u subotu navečer u 21.30 sati velikom maškaranom feštom na kojoj će goste zabavljati grupa Zaratino. Bit će i hrane i pića, a u ponoć ćemo birati najbolje maske, grupne i pojedinačne, najavljuje Ante Brižić, direktor TZO Preko, i poziva maškare željne dobre zabave i iz ostalih mjesta na otoku Ugljanu i susjednom Pašmanu.

Sutradan, u nedjelju, program će u 15.30 sati otvoriti povorka velikih i malih maškara od Parapeta do šatora, slijedi spaljivanje Krnje, a od 16 do 17 sati nastup malih maškara Dječjeg vrtića Lastavica i Udruge Tim, a sve to popratit će i lokalni izlagači na Sajmu otočnih proizvoda...

- Nedjeljni program više je prilagođen djeci, ali, naravno, da su dobrodošli svi uzrasti! Od 17 do 19 sati u šatoru će biti zabavni program uz harmoniku i gitaru, kuhat će se fažol s kobasicama, bit će i frita, a za one koji će doći bez maski, osigurat ćemo facepaiting, kaže Brižić i dodaje da će se i među najmlađima birati najbolja i najmaštovitija maska.