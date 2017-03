Boris Rogoznica izdao singl "Tvoje ime"

Foto: Matej DOKIĆ

Talentirani i zgodni Zadranin, kantautor Boris Rogoznicapredstavlja ovih dana novu pjesmu iz svoje kreativne radionice, pod naslovom 'Tvoje ime'. Ostao je njome vjeran sebi kada je u pitanju autorski potpis samih pjesama.

Rogoznica je dosad singlovima ‘O čemu razmišljaš u snu', ‘Na mojim rukama', ‘Prazan papir' i 'Sajam snova', polako, ali sigurno gradio svoj prepoznatljivi glazbeni put na sceni.

Sigurni smo kako će nova skladba u kratko vrijeme osvojiti simpatije i prikupiti pozitivne komentare brojne Borisove publike diljem regije.

- Tvoje ime moja je autorska pjesma koju sam napisao ove zime, stoga je pomalo tmurnog i sjetnog ugođaja. Glazbena je to priča o starim ljubavima. Volio bi da ona pronađe put do publike, koja je može iskreno razumijeti te istodobno uživati u njoj. Ukoliko uspijem to ostvariti, bit ću u potpunosti zadovoljan, istaknuo je Boris.

S prvim danima proljeća Boris se, nakon dosadašnjih balada, okušao u nešto bržem ritmu. Kako zvuči 'Tvoje ime' poslušajte na YouTube kanalu Hit Recordsa https://youtu.be/Ej_IrDgbO0U

Autor glazbe i teksta je Boris Rogoznica, dok je autor aranžmana, glazbeni producent i tonski snimatelj Jelenko Hodak.