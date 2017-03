Cappelli: U prva tri mjeseca sigurno rastemo 10 posto

Foto: Zvonko KUCELIN

Putničke agencije, članice nacionalne udruge UHPA-e, ove godine očekuju jaču pred i posezonu od lanjske te nastavak dobre suradnje s partnerima u privatnom i javnom sektoru, kao i pomoć Ministarstva financija i carine u suzbijanju nelegalnog poslovanja i nelojalne konkurencije u turizmu, poručuje novi predsjednik UHPA-e Tomislav Fain povodom Dana UHPA-e, koji je tu ulogu preuzeo sredinom ožujka od dosadašnjeg predsjednika Borisa Žgombe.

Dani UHPA-e (Udruge hrvatskih putničkih agencija) tradicionalno je godišnje okupljanje agencija-članica i njihovih gostiju. Ovogodišnji skup odvija se u Biogradu na Moru u ozračju obilježavanja 25 godina postojanja udruge, a trodnevni program predviđa niz zanimljivih prezentacija, stručnih predavanja, radionica i društvenih događanja kako za članove UHPA-e tako i za ostale sudionike hrvatskog turističkog sektora. Kako je jučer, neposredno prije početka skupštine u hotelu Adriatic biogradske Ilirije Tomislav Fain, inače i vlasnik zadarske agencije Terra Travel, uspješan rast i razvoj UHPA-e ne bi bio moguć bez aktivnog angažmana njenih članica te suradnje s brojnim partnerima iz turističke struke, predstavnicima medija, organizacijama, institucijama, suradnicima i stručnjacima iz Hrvatske i inozemstva.

- Devedeset posto agencija koje su na početku krize radile na odlascima, prilagodile su svoje poslovanje pretežito dolascima i to u omjeru 90:10, rekao je Fain osvrnuvši se i na povećanje PDV-a u turizmu s 13 na 5 posto.

- Očito je da to ne odgovara ugostiteljima, no moramo znati da to povećanje nije sjelo ni agencijama. I mi i ugostitelji imali smo već dogovorene aranžmane, ručkove i menije i normalno je da je jedan dio ugostitelja podigao cijenu svega toga. No, unatoč velikoj razlici u PDV-u, mi našu cijenu nismo mogli mijenjati prema partneru i tu ćemo sigurno izgubiti. Dodao bih za nas vrlo bitan podatak, a to je da 80 posto gostiju koji u Hrvatsku dolaze u predsezoni i posezoni, dolaze preko turističkih agencija, rekao je Fain, no koliko će, prema procjeni UHPA-e, na povećanju PDV-a izgubiti agencije koje dovode goste, za sad nije mogao ni približno reći.

Podršku Danima UHPA-e iskazao je jučer i ministar turizma Gari Cappelli, u društvu državnog tajnika Frane Motušića. Naglasio je da turističke agencije imaju veliki udjel u ukupnom turističkom kolaču, napose u kreiranju novih turističkih proizvoda.

- Postali smo destinacija koja mora predstaviti Hrvatsku na jedan drugi način, a ne samo kroz ručnik, sunce i smještaj. Upravo tu agencije imaju krucijalnu ulogu. Evo, i ovdje u Biogradu otvorit će se adrenalinski park, a agencije će upravo u tom segmentu odigrati tu važnu ulogu. Tako se pokazalo da baš ova destinacija zna u kojem će turističkom smjeru ići, rekao je Cappelli.

Ministar turizma dodao je i kako su razgovori s putničkim agencijama oko novog zakona, koji će se na prvom čitanju u Saboru pojaviti u svibnju, pri kraju. Zakon se odnosi na turističke agencije i vodiče, ali i na pružanje usluga u ugostiteljstvu.

- Tu smo se približili s agencijama pa već sad mogu najaviti zajednička stajališta oko zakona. Ta nova rješenje prilično će pojednostaviti rad putničkih agencija, registracije, sve ono što je do sad bilo administrativno teže i skuplje. Turističke organizacije vidimo kao destinacijske menadžment organizacije. O problemu oporezivanja razgovarali smo zajednički kod ministra financija Marića i čekamo njegov odgovor. Europska direktiva se tu na jedan način može i uskladiti. No izričito, kako je u cijeloj Europi, tako mora biti i u Hrvatskoj, rekao je Cappelli.

Ovogodišnji siječanj i veljača također su iskazali povećanje turističkog proizvoda s gotovo svih tržišta koja dolaze u Hrvatsku, otkrio je ministar.

- Vidjet ćemo efekt za ožujak, s obzirom da su uskršnji praznici u travnju, no sigurno je da će povećanje u prvom tromjesečju iznositi 10 posto. To je velika stvar, jer nam pokazuje da Hrvatska ide prema turističkoj godini, a ne samo prema turističkoj sezoni. U travnju ćemo imati daleko veće povećanje kakvo do sad nikad nije bilo kroz uskršnje praznike. Buking je ove godine dvoznamenkast na svim tržištima, već sad odgovorno možemo tvrditi da će biti iznad 10 posto, bez obzira radi li se o kampovima ili obiteljskom ili hotelskom smještaju, zaključio je jučer u Biogradu hrvatski ministar turizma Gari Cappelli.