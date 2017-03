Derbi koji nikada nije bez tenzija

Foto: Marin GOSPIĆ

Uvjetno rečeno derbi - kazao je trener Zadra Aramis Naglić, dodavši, "S obzirom na stanje na ljestvici".

A danas u 17 sati košarkaši Zadra dočekuju Cibonu u 22. kolu A-1 lige. U derbiju? Svakako da, jer je dvoboj između Zadra i Cibone uvijek derbi. A iako stanje na ljestvici govori da se ne radi o momčadima koje su u vrhu, jasno je da su ove dvije momčadi, uz Cedevitu, uvjerljivo najbolje u hrvatskoj ligi. No, dva natjecanja (kod Cibone i tri) koja su se igrala u isto vrijeme, ostavila su danak na rezultatima Cibone, a pogotovo Zadra.

- Ova dva protivnika su stari rivali i sigurno da dvoboj između Zadra i Cibone uvijek nosi tenzije. Za nas je Cibona veliki izazov. Naravno da se radi u derbiju, iako je situacija poprilično drukčija u odnosu na posljednji, ABA-ligaški dvoboj. Mi danas želimo odigrati ovu utakmicu na maksimalnoj razini.

Prije samo nekoliko tjedana Zadar je ugostio Cibonu. I pobijedio u zadnjoj sekundi, nevjerojatnim košem Maja Kovačevića. Taj koš i ta pobjeda možda je bila i presudna za izbjegavanje posljednjeg mjesta i ostanka u regionalnoj ligi. Kasnije je Zadar poražen u gostima kod Karpoš Sokolija, ali je nakon toga na Višnjiku pobijedio Olimpiju, i cilj je bio ostvaren. Cilj kojeme je prethodilo dugo mučenje. Nakon što su dugo igrali velik broj utakmica i to u razmaku od samo nekoliko dana, Zadrani su dobili priliku "doći" sebi. Sada se igra s pauzom od tjedan dana i dovoljno je vremena i za odmor i za pravu pripremu.

- S jedne strane imamo više vremena za trening, za dobru pripremu. Imamo vremena da uklonimo neke nedostatke. No, s druge strane ne volim situacije u kojima pada tenzija i situacije u kojima mi treneri moramo stvarati tu tenziju na umjetan način. Sigurno da nam je nakon završetka ABA lige odgovarala pauza od 7-10 dana. Ali sada je to već previše. Čak će se dogoditi i period od gotovo dva tjedna radi utakmica, radi završetka ABA lige. A HKS niti ne priznaje ABA ligu. To nam otežava rad i narušava formu.

Cibona nije u idealnoj situaciji. Niti na terenu, niti u cijelom klubu. Odlazak Nika Slavice stvorio je rupu u rosteru, a prije nekoliko dana, nakon napornog i dugog puta, "vukovi" su protiv Chalona završili svoj put u Europi. Zagrepčani u Zadar stižu umorni, sa velikim problemima. Zadar je favorit?

- Mi nikako ne smijemo podcijeniti Cibonu. To je momčad koja se mora respektirati s obzirom na imena koja su na suprotnoj strani. Osovina Reynlods-Žorić je vrlo neugodna i opasna. Luka Žorić je došao do svoje optimalne forme i to sada izgleda mnogo drukčije nego kada je tek došao u Cibonu, a kada je u formi taj igrač je opasan za svakog protivnika. Kada tu pridodamo Šakića i Joksimovića, a tome i Marinellija, Rozića i ostale igrače, onda dobijemo jednu jako dobru momčad. Što se nas tiče, mi moramo nastaviti igrati na razini na kojoj smo i završili ABA ligu.