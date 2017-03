Terkeš, Colić i Blažević "umirili" Orkan

U 22. kolu Treće HNL jug Zadar je na gostovanju u Dugom Ratu slavio protiv domaćina Orkana rezultatom 2:3. I to nakon što je od 31. minute igrao s igračem manje s obzirom da je tada drugi žuti, tj. crveni karton zaslužio Marko Josić. Iako su bili u rezultatskom zaostatku Zadrani su u drugom poluvremenu smogli snage i golovima Terkeša, Colića i Blaževića stigli do druge gostujuće pobjede u ovoj sezoni.

Utakmicu su puno bolje otvorili domaćini. Već u 7. minuti Orkan je bio u rezultatskoj prednosti. Nakon kornera s lijeve strane najspretniji u šesnaestercu Zadra bio je Legčević koji je loptu pospremio u Gluićevu mrežu - 1:0. U 15. minuti susreta prvi žuti karton dobio je Marko Josić, a da nesreća ne dolazi sama pokazala je 31. minuta kada je isti igrač zbog drugog žutog kartona morao pod tuš. Igrala se 22. minuta kada su Zadrani prvi put uputili udarac prema vratima domaćina, Blažević je pucao, ali vratar Baučić bio je siguran. U 30. minuti mogao je domaćin i do drugog pogotka, ali Gluić fantastično brani udarac Legčevića s pet metara. Colić je nakon prodora u 34. minuti vrlo dobro tukao, ali zamalo neprecizno. Domaćin ima novu prigodu u 37. minuti, ali Tomo Gluić opet odlično intervenira i ostavlja svoju momčad na životu. Tukao je Marčić s ruba šesnaesterca.

U nastavak utakmice ušao je Zadar puno odlučnije nego u prvom poluvremenu i to se isplatilo vrlo brzo. U 53. minuti Terkeš je pogodio za izjednačenje. Blažević je asistirao s desne strane, Terkeš se na 12 metara varkom oslobodio svoga čuvara i pogodio pod samu gredu - 1:1. Nije puno trebalo i Zadrani su u potpunosti preokrenuli tijek zbivanja u Dugom Ratu. Ovoga puta Terkeš je bio u ulozi asistenta. Izveo je slobodni udarac s desne strane, a na drugoj vratnici najviši u skoku je Paulo Colić koji glavom pogađa mrežu domaćina - 1:2. Mogao je Zadar i do trećeg pogotka u 77. minuti, ali udarce Blaževića i Terkeša u istoj akciji brani vratar Baučić. Međutim, i on je bio nemoćan u 80. minuti. Župan je započeo kontru, Bubnjar je na desnoj strani sve napravio kako treba i fantastično pronašao Blaževića koji je s četiri metra gurnuo loptu u mrežu domaćina - 1:3. Momčad Orkana uspjela je do kraja utakmice, točnije u 86. minuti, samo smanjiti zaostatak. Strijelac lijepog pogotka sa 17 metara bio je Jurić. Sudac Josip Zec utakmicu je produžio tri minute, a u posljednjoj je domaćin mogao do izjednačenja. Međutim, udarac glavom nije bio dovoljno precizan i moglo je otpočeti slavlje Zadrana.