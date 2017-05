Hrvatska će ostaviti dobar dojam

Ivan Santini priprema se za svoj debi u reprezentativnoj momčadi, u prijateljskoj utakmici s Meksikom u Los Angelesu. Izabranici Ante Čačića odrađuju treninge uoči sraza s Meksikom, a Ivan Santini ne skriva uzbuđenje što će braniti hrvatske boje.

- Još nisam sasvim svjestan svega što se događa, a razmišljam samo o utakmici s Meksikom - kako se što prije oporaviti od puta, odmoriti i kako ćemo ostaviti dobar dojam. Uzbuđeni smo, većina nas još nije bila u Sjedinjenim Američkim Državama. Ljudi su u Los Angelesu pristupačni, prilaze nam na ulici, premda ih čudi što se bavimo nogometom - kazao je Santini.

S obzirom na kratko razdoblje priprema, Ivan ističe što će biti ključno za dobar nastup u subotu.

- Teško se možemo taktički upoznati i pripremiti u ovih nekoliko dana, zato je najvažnije da budemo svježi i da svatko pruži svoj maksimum. Tada će nas biti teško pobijediti. Susret s Meksikom bit će veliki izazov. Svi znaju kakva je situacija, ali nismo opterećeni i vjerujemo u pozitivan rezultat.

Po povratku sa sjevernoameričkog kontinenta ostat će u kadru za kvalifikacijsko gostovanje na Islandu.

- Treniranje s ponajboljom veznom linijom svijeta bit će iskustvo koje ću pamtiti cijeli život. Sretan sam što sam napokon došao do toga, jedva čekam. Utakmica s Islandom mogla bi mnogo toga odlučiti u kvalifikacijama koje smo zasad odlično odigrali. Nadam se da neće biti problema kao u nekim prijašnjim kvalifikacijama.

Za Hrvatsku će zaigrati nakon izvrsne sezone u Ligue 1, gdje je postigao 15 pogodaka i pomogao Caenu zadržati prvoligaški status.

- Bila je teška odluka napustiti klub koji se bori za trofeje kako bih došao u klub koji se bori za ostanak, no radi se o jačoj ligi i ispalo je odlično. Dobro sam se uklopio u Caen, prihvatili su me suigrači, a unatoč turbulentnoj sezoni s usponima i padovima ispunili smo cilj i ostali u prvoligaškom društvu. Na meni je da to dogodine pokušam potvrditi svoj učinak - zaključio je Ivan Santini. (hns-cff.hr.)