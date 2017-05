Morski ekosustavi su vrlo osjetljivi unatoč njihovom moćnom izgledu

Javna ustanova Park prirode Telašćica u suradnji s Ronilačkim klubom KPA Zadar i studijem podvodnih znanosti i tehnologija (UNIZD) organizirala je ekološku akciju na području Parka prirode Telašćica. Ove godine u ekološku akciju uključen je i projekt BLUE SMART Sveučilišta u Zadru te WWF te je održano predavanje "Održivo upravljanje morskim ekosustavima - izazovi budućnosti".

Suradnja u ekološkim akcijama Javne ustanove i ronilačkog kluba „KPA Zadar" traje još od 2000. godine. Sve je započelo u sklopu projekta „Gradovi uz more" kada je organizirana akcija čišćenja uvale Mir te poribljavanje istog područja s autohtonim podlanicama. Nakon te akcije, uočen je problem otpada na morskom dnu te potreba za redovitim ekološkim akcijama i osvješćivanjem lokalnog stanovništva i posjetitelja. Tijekom godina ekološkim akcijama pridružili su se i drugi ronilački klubovi, a potporu su pružili Hrvatski ronilački savez, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Hrvatska zajednica tehničke kulture, ŠRD Kornat, DVD Sali, Turistička zajednica općine Sali, Udruga Tovareća mužika, JK Guc i lokalno stanovništvo Dugog otoka.

BLUE SMART projekt u suradnji s WWF-om donio je prvo predavanje o aktualnim izazovima i prijetnjama kojima su danas izloženi mora i oceani. Predavanje je održao Patrik Krstinić iz WWF-a. Morski ekosustavi na Zemlji danas su više no ikad suočeni s mnogim problemima kao što su klimatske promjene, morski otpad, invazivne vrste, porast turizma, neodgovorni ribolov i neodrživa akvakultura. Predavanje je pružilo analizu budućih izazova pred kojima se nalaze morski ekosustavi i plavo gospodarstvo današnjice, s posebnim osvrtom na Jadransko more. Predstavljeni su različiti aspekti održivog upravljanja morskim resursima, od morskih zaštićenih područja do ribolova i akvakulture.

Zahvaljujući dugogodišnjim eko akcijama, ove godine je prikupljeno manje smeća nego prijašnjih godina. No, i dalje apeliramo na naše stanovnike i goste da more treba čuvati. Morski ekosustavi su osjetljivi unatoč njihovom moćnom izgledu, a važnost mora za održavanje života na Zemlji je nezamjenjiva.