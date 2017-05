Zadar, Cibona i Cedevita zaštićeni

Foto: Zvonko KUCELIN

Ništa neočekivano nije se dogodilo na skupštini klubova ABA lige, gdje je odlučeno da će Hrvatsku, koja će imati tri kluba, predstavljati Zadar, Cibona i Cedevita.

Rečeno je i na skupštini kako je prošla sezona bila izuzetno uspješna i kako se ABA liga j.t.d. dodatno učvrstila kao vrlo snažan brend i pokretač razvoja košarke u regiji, dodavši da su to i potvrdili financijski, sportski i marketinški izvještaji za sezonu 2016/17. U prilog tome također govori zadovoljstvo gledatelja, kao i veliki rast posjeta na službenoj stranici, aplikacijama i svim društvenim mrežama. Rečeno je i da je ABA liga j.t.d. je u sezoni 2016/17 ostvarila financijsku dobit koja će u skladu sa jednoglasnom odlukom Skupštine biti ravnomjerno podijeljena na klubove sudionike. No, odlučeno je i to da u idućoj sezoni u ligi nastupa 12 klubova, a prioritet imaju klubovi osnivači ABA lige j.t.d. (iz sezone 2015/16), poštujući podjelu prema državama, gdje Srbija i Hrvatska imaju tri kluba, a Slovenija, BiH, Makedonija i Crna Gora po jedan klub, dok će dva mjesta pripasti klubovima iz država čiji su klubovi u sezoni 2016/17 ostvarili najbolje koeficijente, što znači da će po jedno mjesto imati još Srbija i Crna Gora.

Sve u svemu iduće sezone će u ligi sigurno nastupati Cedevita, Zadar, Cibona, Union Olimpija, Igokea, Budućnost, MZT i Mornar, dok će preostala četiri mjesta iz Srbije biti određena na osnovu plasmana u Košarkaškoj ligi Srbije.

Na ovaj način se dogodilo ono što se i očekivalo, a to je da je ABA liga zaštitila samu sebe, odnosno klubove osnivače. Jedino je u Srbiji, čiji savez priznaje ABA ligu, situacija drugačija. Naime, sva četiri predstavnika koja će iduće godine igrati ABA ligu, to će izboriti kroz nacionalno prvenstvo. Što se Hrvatske tiče, ABA liga jednostavno nije trebala gledati A-1 ligu, koliko god će to ljudima iz Splita i Šibenika teško pasti. Naime, i Split i Šibenik su kroz A-1 ligu, gledajući propozicije HKS-a, izborili pravo nastupa u ABA ligi. No, kako HKS formalno ne priznaje regularnu ligu, jasno je da niti ABA liga nije dužna "slušati" HKS.

- Nemamo nikakvu službenu reakciju kluba jer nemamo ni službenog stava od legitimne institucije, odnosno HKS-a. U njihovim propozicijama jasna su prava koja smo stekli plasmanom u A1 ligi košarkaša. Oni su kreirali te propozicije i čekamo kako će se oni postaviti. Mi smatramo da imamo pravo konzumirati sva prava koja smo stekli našim plasmanom - za "dalmatinskiportal.hr" izjavio je direktora KK Split Robert Andrijić.

Doduše Split i Šibenik će dobiti utješnu nagradu, s obzirom da je vrlo izgledno da će iduće sezone igrati FIBA-inu Ligu prvaka ili direktno, ili će ju trebati izboriti kroz kvalifikacije.

Što se samog Zadra tiče, na ovaj način se dogodilo ono što su čelni ljudi kluba i željeli, a to je da se ABA liga na neki način zatvori. Doduše, da je odnos HKS - ABA liga nešto bolji, pitanje je bi li se to moglo izvesti. No, na ovaj način, Zadar će i iduću sezonu (osim ako se nešto drastično ne promijeni) igrati ABA ligu, ali ovaj puta u konkurenciji od 12 klubova. Smanjenje broja klubova može biti dobro za momčad s Višnjika, budući da će se u regularnom dijelu sezone odigrati ipak četiri utakmice manje, a to znači da bi se ipak moglo doći do daha, s obzirom i da bi se i A-1 liga trebala igrati s manje momčadi nego lani. S druge strane, manji broj klubova znači i jaču konkurenciju, a to znači i potencijalno težu borbu za ostanak u ligi. S obzirom da je i sam sportski direktor Zadra izjavio kako trenutni budžet kluba je nedovoljan za konkurentnost u ABA ligi, jasno je da bi i iduća sezona mogla biti itekako burna. I baš radi toga se što prije mora riješiti, prije svega, pitanje trenera, ali i rostera.

- Želja nam je što prije sve dogovoriti s Aramisom Naglićem. Ali za ljubav je potrebno dvoje - kazao je Skroče, koji je istaknuo kako i sam Naglić ima svoje zahtjeve, koji se sada moraju uskladiti s mogućnosti kluba.