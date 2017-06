Kako dobiti liječnika na telefon? Nikako!

Kako bi se rasteretilo ambulante uvedena je praksa po kojoj pacijenti ne moraju dolaziti zbog produljenja terapije lijekovima, izdavanja recepata i uputnica ili naručivanja pregleda

Foto: Zvonko KUCELIN

Dio zadarskih pacijenata u ordinacijama svojih izabranih liječnika u posljednje se vrijeme susreće sa sve nezgodnijom praksom tamošnjih medicinskih sestara. Naime, u sve većem broju ordinacija liječnika obiteljske medicine učestala je praksa nejavljanja na pozive pacijenata, zbog čega su ovi prisiljeni doći u ordinaciju, čak i zbog najmanjih zdravstvenih usluga, poput naručivanja recepata.

Neki od njih požalili su se se udrugama za zaštitu pacijenata kako ni u vrijeme naznačeno za telefonske pozive medicinske sestre u tim ordinacijama ne podižu telefonske slušalice, iako su pacijentima dale naputak da ne moraju dolaziti zbog najjednostavnijih usluga koje se mogu riješiti telefonom.

Primjerice, kako bi se rasteretilo ambulante uvedena je praksa po kojoj pacijenti ne moraju dolaziti zbog produljenja terapije lijekovima, izdavanja recepata i uputnica ili naručivanja pregleda. U većini ordinacija te se usluge mogu zatražiti pozivom na naznačeni fiksni broj ili internetskom poštom. Kako je, međutim, starijim pacijentima ovaj drugi način nedostupan jer nisu vični komuniciranju elektronskom poštom, osuđeni su na telefonske pozive. No, neki se žale kako ponekad ne samo satima, već ni danima, ne mogu dobiti sestre u svojim ordinacijama.

O ovom smo problemu stoga razgovarali sa dr. Dubravkom Finka, predsjedicom zadarske podružnice Udruge za zaštitu pacijenata, koja pak napominje kako je već čula za ovakvu praksu nekih ordinacija:

- Nažalost, naša udruga tu ne može puno napraviti jer je riječ o ordinacijama koje imaju ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Jasno je da je riječ o kršenju prava na dostupnost zdravstvene zaštite, zbog čega je dijelom došlo i zbog prijelaza na e-zdravstvo, što je nekim pacijentima otežalo komuniciranje sa svojim liječnicima. Riječ je osobito o starijim ljudima koji nemaju kompjutor ili nekog mlađeg u kući tko im može pomoći u slanju mailova. Stoga im je telefon jedina mogućnost, pa bi svojim liječnicima i njihovim medicinskim sestrama trebali napomenuti za ovaj problem. Bilo bi najlakše za sve kada bi ordinacije imale naznačeno vrijeme primanja telefonskih poziva, mada znamo da ima i onih koji imaju naznačen taj termin, ali se sestre opet ne javljaju - kaže dr. Finka, napominjući kako treba razumjeti i njih:

- Naime, teško je odazivati se na telefonske pozive, a kojih zacijelo ima puno, i istodobno obavljati posao sestre u ambulanti. To znači da morate razgovarati s pacijentima, voditi statistiku i istodobno odgovarati na pozive. Bilo bi najbolje kada bi ordinacije imale i administratore koji bi se javljali na telefon, no to iziskuje dodatne troškove i opremu. Nažalost, u ugovorima s ordinacijama nigdje nije izrijekom navedeno da se sestre moraju pacijentima javljati na telefon, pa ostaje da se liječnici obiteljske prakse i njihovi pacijenti nekako pokušaju dogovoriti oko toga - zaključuje dr. Finka.