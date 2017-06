Nino Aničić: Kako sam upao u film o generalu Gotovini

Scena u kojoj je 'odradio' svoju ulogu snimljena je u upravo u rodnom mjestu generala Gotovine, Pakoštanima

Mladom, 14-godišnjem Ninu Aničiću, učeniku srednje Strukovne škole Vice Vlatkovića i aktivnom članu dramske sekcije "Igrajmo se", ostvarila se velika želja. Sudjelovao je u snimanju filma o generalu Anti Gotovini, i to tako da nije bio tek običan nevidljivi statist u gomili ljudi, nego je dobio - svoju scenu.

- Informaciju da se traže statisti za film vidio sam na Facebooku i javio se. Pozvani smo u Osnovnu školu Šime Budinića gdje je prošlo više od 600 prijavljenih kandidata ljudi svih generacija - priča nam Nino, ne krijući zadovoljstvo što su njega izabrali. Vjerojatno zbog moje frizure, dodaje simpatični mladić koji je u jednoj sceni filma trebao dočarati ozračje Pakoštana 70-ih godina prošloga stoljeća, vrijeme kada je Ante Gotovina kao mladić otišao u inozemstvo.

U odjeći iz 70-ih

- Nazvali su me telefonom, potvrdili da sam izabran i da dođem na kolodvor gdje nas je čekao autobus za Biograd i Pakoštane. Najprije su nas iskrcali u Biogradu gdje smo u hotelu Ilirija dobili odjeću. Obukli su me u hlače i jaknu koja je bila u modi tih 70-ih godina, a sa mnom je u istoj sceni bio dečko duge kose, odjeven u stilu kakav su imali 'hevimetalci' toga vremena - opisuje nam Nino svoj put do kamera koje su ih čekale u Pakoštanima.

Scena u kojoj je 'odradio' svoju ulogu snimljena je u upravo u rodnom mjestu generala Gotovine, Pakoštanima. Nino i prijatelj 'hevimetalac' kreću u šetnji od crkve, zaustavljaju se na nekoliko sekundi pored jednog zelenog motocikla i nastavljaju dalje. Istodobno, jedan stariji čovjek sa ženom nosi kofer u autobus, vraća se s damižanom u ruci i sjeda kraj žene na klupu uza zid - kaže Nino, ne znajući u ovom trenutku kako će se ta snimljena scena uklopiti u kontekst cjelokupne radnje filma. Dodaje kako je scena tijekom snimanja ponavljana desetak puta kako bi se dobila najbolja, najuvjerljivija varijanta.

No, to nije najvažnije. Njemu je važno da je već kao 14-godišnjak ostvario pravi pravcati dodir s jednim ozbiljnim filmom, a to će mu iskustvo zasigurno zauvijek ostati u sjećanju. Pogotovo stoga što mu je gluma velika želja i cilj o kojemu potiho sanja.

- Već sam šest godina u dramskoj sekciji "Igrajmo se" koju vode Lucija Bajlo i Matija Šango-Šimurina. Imali smo dosta predstava, nedavno smo nastupali u Ninu, posljednji put 11. travnja izveli smo Petra Pana u kojemu glumim Indijanca - kaže Nino ističući kako je i njegov prijatelj iz ove dramske sekcije, Ivan Šarić, također bio statist u filmu General.

Nisam imao tremu

O iskustvu sa snimanja ima najbolje dojmove. Kaže da je Goran Višnjić vrlo drag i simpatičan, a s njim se i fotografirao za uspomenu. Divio se prateći snimanje susreta i razgovora Višnjića i Mustafe Nadarevića (Gotovina i Bobetko), redateljskim vještinama Vrdoljaka, koji je bio i na snimanju njegove scene. Sjedio je sa strane i pratio ide li sve po planu. S njim je sjedila i Mia Negovetić koja je također glumila tu, a za Vrdoljaka kaže Nino kako odaje dojam vrlo smirenog i zanimljivog redatelja te ne krije zadovoljstvo što ga je uživo vidio na radnom zadatku.

- Nakon srednje škole, želja mi je upasti na Filmsku akademiju. Volio bih se okušati u glumi, a filmska gluma me više privlači od kazališne - iskreno će naš 14-godišnjak. Činjenica da uopće nije imao tremu dok je snimao scenu u tako razvikanom filmu 'starog majstora' Vrdoljaka, možda je baš dobar znak da bi mu profesija glumac jednoga dana dobro pristajala.