Protiv cirkusa na Gradskom vijeću pravilima pristojnog ponašanja

Foto: Iva PERINČIĆ

Oporba i vladajući u Gradu Zadru uspjeli su, čini se, naći zajednički jezik. "Ujedinila" ih je inicijativa vijećnice Reformista Vesne Sabolić za izmjenom Poslovnika kojom bi se vijećnike u Gradskom vijeću potaknulo na dostojanstveniju razinu komunikacije na sjednicama.

- Građani nas nisu izabrali da se međusobno napadamo, već da donosimo prijedloge za njihov bolji život, kaže Sabolić te uoči nove sjednice Gradskog vijeća okuplja vijećnike kako bi u što većem broju nastavili s ovom inicijativom prema gradskoj vlasti, a s njom se slaže i predsjednik Gradskog vijeća, dr. Živko Kolega.

Inicijativom se traži formiranje tijela gradskih vijećnika koje bi predložilo izmjene poslovnika i time spriječilo sjednice u sadašnjem obliku, a koje su i svojim vokabularom i duljinom kontraproduktivne.

- Po pitanjima koja nam upućuju građani vidim da je rad gradskih vijećnika srozao ugled političara i hitno nešto treba napraviti kako sjednice ne bi više bile mjesta osobnih obračuna vijećnika - kaže Sabolić čija stranka u Vijeću ima još jednu vijećnicu, Ljiljanu Klarin.

Izmjene Poslovnika

Uoči iduće sjednice Sabolić očekuje pozitivan odgovor Grada, smatrajući kako ni HDZ-u nije u interesu ovakav način rada Gradskog vijeća, a za svoju inicijativu dobiva i sve veću podršku oporbenih vijećnika.

- Nedopustivo je koliko su se neki nisko spustili u svojim prepucavanjima pa konstruktivni prijedlozi dijela vijećnika ne mogu doći do izražaja. Javnost se u početku zabavljala ovakvim sjednicama, no sada su ogorčeni radom Vijeća u kojem zbog ponašanja nekih vijećnika moraju reagirati i zaštitari. Tražimo da se uvedu pravila pristojnog ponašanja, nema grada u kojem se događa ovo što se događa u Zadru. Dolaze lokalni izbori i govornica će se još više zloupotrebljavati - upozorava Sabolić.

Predsjednik Gradskog vijeća iz redova vladajućeg HDZ-a, Živko Kolega, slaže se s ovom inicijativom oporbe.

- Kao kirurg imao sam dežurstva od 32 sata u komadu, no to je bilo ništa prema ovim sjednicama! Imam kondicije, hvala Bogu, ali je problem u razini izlaganja koje se sve češće pretvara u cirkus. Ima vijećnika kojima je, odgovorno tvrdim, pravljenje cirkusa na sjednici Vijeća jedini cilj, a ja sam tu nemoćan jer mogu samo davati opomene ili vijećnika koji zloupotrebljava govornicu izbaciti van. Međutim, neki to jedva dočekaju kako bi se pravili žrtvom i zarađivali jeftine političke bodove - kaže Kolega koji se slaže da sadašnji Poslovnik nije dobar i da treba uvesti neke promjene. Na tom tragu je i njegovo obrazloženje zašto podržava inicijativu oporbe.

Predugačak dnevni red

- Ako HDZ ovdje napravi bilo kakve promjene, optužit će nas da gušimo demokraciju, a to će onda oni koji od sjednica rade cirkus jedva dočekati. Analizirao sam i vrijeme izlaganja vijećnika i zaključio da u čak 90 posto slučajeva prekoračuju dozvoljeni termin, a to je još i najmanji problem u odnosu na cirkusiranje po vijećnici - ističe predsjednik zadarskog Gradskog vijeća.

SDP-ova potpredsjednica Gradskog vijeća, Omerka Šarić Frantin, slaže se da bi se trebala promijeniti komunikacija gradskih vijećnika, ali ona smatra da to ne bi trebalo regulirati Poslovnikom Gradskog vijeća.

- Nije mi poznat prijedlog kolegice Sabolić, ali sve što doprinosi učinkovitosti Gradskog vijeća je dobrodošlo. Ne mislim da je Poslovnik prepreka, a dugotrajnost sjednica ovisi o broju točaka dnevnog reda. U pravilu, a mislim da je to i namjera vladajućih, dnevni red je predugačak. Način komunikacije vijećnika na sjednici Vijeća ne može se regulirati Poslovnikom, već civiliziranim načinom rasprave i uvažavanjem različitih mišljenja - zaključuje Šarić Frantin.

Ostaje čekati sazivanje iduće sjednice GV-a kada će se čuti i službeni stav Grada o ovom problemu.