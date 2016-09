U Zadar dolaze i Kerempuhovi "Maratonci"

Foto: Marko LUKUNIĆ/PIXSELL

Nova sezona Hrvatskog narodnog kazališta Zadar otvorit će se 20. listopada izvedbom predstave "Filumena Marturano", Gradskog dramskog kazališta Gavella, u režiji Dražena Ferenčine.

U ponedjeljak je počeo upis pretplate za dosadašnje pretplatnike i traje do 30. rujna, dok će se novi pretplatnici moći upisivati od 3. do 14. listopada. Za svoje mjesto u gledalištu i sigurnih 12 predstava, koliko igra u pretplati, potrebno je izdvojiti 800 kuna, za dosadašnje pretplatnike nešto manje, a HNK Zadar nudi mogućnost plaćanja u dvije rate, prvu odmah pri upisu, a druga do 1. veljače iduće godine. Unatrag nekoliko godina postoji i pretplata 4+ u koju su uključene četiri predstave za 200 kuna. Također, tu je i studentska pretplata, u suradnji s OTP bankom, koja uključuje tri predstave i dva koncerta, a sve za dvjesto kuna. Sve što je potrebno je otvoriti račun u navedenoj banci, a od ove godine je tu još jedna pogodnost od početnih dvjesto kuna na računu. Inače, pretplatu je moguće upisati svaki dan, od 9 do 13 sati, na prvom katu HNK Zadar.

U dramskoj pretplati, osim predstave koja otvara sezonu, nalaze se zanimljivi komadi. Ubrzo nakon otvorenja, 3. studenoga, u Zadru gostuje HNK Zagreb s predstavom "Na kraju tjedna" redatelja Bobe Jelčića. Krajem istog mjeseca, 28. studenoga, Satiričko kazalište Kerempuh dolazi s predstavom "Maratonci trče počasni krug", redateljice Ive Milošević. Potom je na rasporedu premijera HNK Zadar, predstava "Ostavljam te", autorski projekt Matjaža Latina, a igraju Jasna Ančić i Alen Liverić.

Teatar Gavran dolazi u Zadar 14. prosinca, s predstavom "Parovi", redatelja Roberta Raponje, a Kazalište Playdrama izvest će u HNK Zadar predstavu "George Kaplan", redateljice Cintije Ašperger, a Teatar Exit dolazi s predstavom "Sutra ni(je) novi dan", autorskim projektom Ivice Bobana i glumaca.

Glumačka družina Histrion dolazi s predstavom "Na zlu putu" redatelja Dražena Ferenčine, a HNK Split s predstavom "Buža" redatelja Zorana Mužića. Kazalište Marina Držića Dubrovnik gostuje u Zadru s predstavom "Bjegunke" redateljice Nenni Delmestre, a HNK Šibenik s predstavom "Laživac" redatelja Zorana Mužića. Posljednja predstava u pretplati je "Miris lovine" redateljice Franke Perković s kojom dolazi Kazalište Moruzgva.

Ususret novoj sezoni HNK Zadar daje dvije predstave po ekstra povoljnim cijenama od 20 kuna. U četvrtak 6. listopada gostuje Otvorena scena Obala s predstavom "Hasanaginica", redatelja Admira Glamočaka, a 13. listopada igra "Besplatni Wi-Fi", prošlogodišnja zadarska premijera redatelja Zorana Mužića. S "Besplatnim Wi-Fi" Zadrani gostuju u petak, 21. listopada u GDK Zorin dom, idući dan u Histrionskom domu, te 23. listopada na 9. Prolog festivalu.