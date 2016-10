Škola koja se mora proći

Foto: Vedran SITNICA

Nisu bili daleko, ali u konačnici prve bodove nisu upisali. Bila je to zato utakmica nakon koje se može govoriti o dobrom dojmu.

- Poraz je posljedica neiskustva, kako onog igračkog, tako i činjenice da je regionalna liga viša brzina u odnosu na Prvu B ligu. Iako kao sportaš poraze nekad doživljavam kao katastrofu jer nitko ne voli gubiti, nakon ove utakmice ne treba biti mjesta nezadovoljstvu u našim redovima - rekao je Goran Jovančević, trener vaterpolista Zadra 1952 nakon što je njegova momčad u 2. kolu A-2 regionalne lige na Višnjiku izgubila od Medveščaka (10:12).

Vratnice i dekoncetracija

Gosti, koji također imaju vrlo mladi sastav, prije dvoboja su označeni kao protivnik „ s kojim se može igrati".

- Naša su se predviđanja pokazala točnima. Cijelo vrijeme bili smo u utakmici, pa i u situaciji kada smo pred kraj treće četvrtine imali tri gola zaostatka. Došli smo na minus jedan, imali nekoliko situacija za izjednačenje, među ostalima i dvije vratnice u tom periodu. Malo dekoncentracije zaustavilo nas je u želji za osvajanjem prvih bodova.

Ključnim trenutkom Jovančević je označio isključenje Burića kojeg su suci udaljili iz bazena minutu prije kraja druge četvrtine.

- Burić je imao nesmotrenu reakciju u našem napadu i to s igračem više. Nismo imali Ivana Banovca, nije bilo ni Igora Šarića i uz Marina Stipića, Burić je bio jedini iskusniji igrač u sastavu. Burić nam drži praktično pola obrane i kad je on izašao morali smo se u obrani dosta povlačiti, što je protivnik dobro iskoristio. Tu su nam napravili razliku koju su sačuvali do kraja utakmice.

Stipić kapetanski

Do isključenja Burića Zadar je imao i vodstvo, u prvoj četvrtini dva puta plus dva, potom su igrači s Višnjika držali egal, ali čim je Splićanin izašao s kaznom da se više ne smije vraćati u igru pojavili su se problemi.

- Nedvojbeno je Burićev izlazak presjekao naše ambicije. Međutim, nemamo sebi što zamjeriti. Momčadski smo izgledali dosta dobro, a ako bismo i analizirali pojedinačni učinak onih koji su nastupili zaključili bismo da su momci dali sve što su mogli. Posebno to vrijedi za Marina Stipića koji se predstavio kao pravi kapetan, kako u napadu, tako i u obrani.

Upravo je Stipić autor poteza utakmice kada je zabio na asistenciju Jovančevića šest minuta prije kraja utakmice i smanjio na 9:10.

- Cijela akcija bila je sjajna. Šteta što je poraz taj naš gol nekako bacio u drugi plan, ali oni koji su došli na utakmicu mogli su se uvjeriti da imamo momčad koja nije zalutala u ovaj rang.

Jovančević je osvrt na Medveščak zaključio kratkim pogledom u budućnost.

- Sigurno je da ćemo rasti iz kola u kolo. Bit će poraza, nekada vjerojatno i uvjerljivih, ali naša razmišljanja o tome da je potrebno prihvatiti pozivnicu za ovo natjecanje već sada pokazala su se ispravnima. Ovo je prva sezona regionalne lige i neće nam biti lako. Stoga svi moramo proći ovo školovanje. Najviše zbog naših mladih igrača koji su zaslužili nastupati u ovoj ligi.