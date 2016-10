Što prije pronaći sredstva za osobne asistente

Foto: Petar FABIJAN

Više od 500 osoba s invaliditetom, pa tako i gotovo stotinjak s multiplom sklerozom s najtežom vrstom invaliditeta zbog kojih ne mogu samostalno obavljati niti osnovne potrebe, zabrinuto je zbog mogućnosti ostanka bez pomoći osobnih asistenata. Istovremeno bi, naime, toliki broj osobnih asistenata u udrugama mogao ostati bez svog radnog mjesta, unatoč činjenici što je novac za nastavak projekta odavno osiguran iz Europskog socijalnog fonda, doznajemo u Društvu oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije.

Iako je u petak na sjednici Sabora, nakon upozorenja oporbe na ovu mogućnost, od strane vladajućih kazano kako je taj problem riješen, udruge koje skrbe o osobama s invaliditetom i dalje su skeptične s obzirom da su i ranije dobivale ista uvjeravanja kako će se nastaviti projekt koji je osiguravao osobnu asistenciju, s obzirom da novi natječaj za nastavak projekta još nije raspisan. Štoviše, iz opozicije su na saborskoj sjednici upozorili da čak i kad bi natječaj bio raspisan danas, prošlo bi više od osam mjeseci prije nego bi se osobni asistenti mogli nastaviti raditi s osobama s invaliditetom.

Šest zadarskih korisnika

Samo u zadarskom Društvu oboljelih od multiple skleroze, ukoliko se za par dana ne osigura nastavak rada osobnih asistenata, šest korisnika ostalo bi bez pomoći osobne asistencije, o čemu voditeljica projekta „Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze Zadarske županije" Marija Juravić kaže:

- Krajem listopada, naime, završavaju jednogodišnji projekti ugovoreni s udrugama osoba s invaliditetom koji su sklopljeni s Ministarstvom socijalne politike i mladih i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kao posredničkim tijelima, putem kojih je preko 500 osoba u Hrvatskoj s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, od kojih gotovo sto s multiplom sklerozom, dobilo pomoć osobnih asistenata. Iako je više puta od strane institucija obećavano produženje pružanja ove neophodne usluge oboljelima od multiple skleroze, do danas novi natječaj, za što su već trebali biti potpisani i ugovori, nije ni u najavi, ističe Juravić i dodaje kako su u udrugama koje skrbe o osobama s multiplom sklerozom, pa tako i zadarskoj, iznimno ogorčeni zbog nastale situacije, na koju su ukazivali već ranijih mjeseci, strahujući upravo od ovakvog ishoda.

- Pusta obećanja da će se problem riješiti, kao i izgovori zbog čega je došlo do zastoja u obećanom nastavku projekta, osobama s multiplom sklerozom koji će izgubiti svakodnevnu pomoć osobnih asistenata na koje su navikli, i bez kojih, štoviše, nisu u mogućnosti obavljati ni osnovne potrebe, ne znače ništa, navodi dalje Marija Juravić.

Pomažu najtežim invalidima

Osobni asistenti za oboljele s teškim oblikom ove bolesti, predstavljaju doslovno ruku spasa jer im pružaju svu potrebnu pomoć koja uključuje pomoć pri obavljanju higijene, presvlačenje, pomoć pri hranjenju, pripremanje obroka, davanje lijekova, pomoć pri kućanskim poslovima, obavljanje kupovine, pospremanje, pa sve do odlazaka liječniku, obavljanja administrativnih poslova i dr.

Kroz ovaj vrijedan projekt tako je šest osoba oboljelih od multiple skleroze s područja Zadarske županije - četvero s područja Zadra, jedan u Nadinu i jedan u Velikoj Popini kod Gračaca, primalo godinu dana uslugu osobne asistencije s ciljem zadovoljenja svojih potreba, no kroz projekt, što je također značajno, ostvarivano je i njihovo socijalno uključivanje, kao i sprječavanja institucionalizacije.

- Osobni asistenti sve to rade za samo 2.000 kuna mjesečno, no poslove koje obavljaju za osobu s multiplom sklerozom znače doslovno sve, ističe nadalje Marija Juravić, naglašavajući kako se usluga osobne asistencije putem ovog projektaj pruža članovima s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u trajanju od 80 sati mjesečno.

Također, Savez društava multiple skleroze Hrvatske i petnaest udruga članica koje provode ovaj projekt u okviru Europskog socijalnog fonda, među kojima je i zadarsko Društvo, upozoravaju i zahtijevaju od mjerodavnih institucija da što hitnije riješe nastalu situaciju i osiguraju nastavak pružanja ove usluge, bez odgode i prekida jer osobe s multiplom sklerozom kao ni ostale osobe s invaliditetom nisu krive za tromost institucija, ali isto tako ni udruge koje svoje obveze prema institucijama obavljaju na vrijeme.

- Smatramo da je bilo dosta čekanja da se realiziraju obećanja, jer smo vjerovali da razumiju što prestanak usluge znači za sve one koji su njenu realizaciju godinama čekali. Također se pitamo gdje je novac za plaće osobnih asistenata i zašto nema odgovora od strane nadležnih institucija, te zašto su ponovno osobe s invaliditetom teret vladajućim strukturama u Hrvatskoj? I sada, u tijeku dijeljenja fotelja, te agonije koja traje već tjednima došli smo do kraja projekta i svakodnevno po nekoliko puta objašnjavamo zanemarenim i većinom nepokretnim osobama s multiplom sklerozom da za nekoliko dana više neće imati osobnog asistenta jer natječaj nije raspisan, a razloge ne znamo, ne skriva ogorčenje voditeljca ovog, za oboljele spasonosnog projekta na području Zadarske županije Marija Juravić, apelirajući još jednom u ime zadarskog Društva na odgovorne da što hitnije pronađu novac za prijelazno razdoblje, do raspisivanja i početka provedbe novog natječaja jer vrijeme do konca listopada i do okončanja projekta neumoljivo istječe.