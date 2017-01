Čekali smo Talijane da bismo došli igrati u Zadar

Foto: Marin GOSPIĆ

Zadar će u četvrtak i petak svjedočiti velikom sportskom spektaklu na Višnjiku. Po prvi put u novijoj povijesti Krševanov grad će ugostiti Hrvatsku futsal reprezentaciju i to u dvostrukom ogledu s jednom od najjačih malogogometnih reprezentacija - Italijom. Organizator i domaćin ovog sportskog događaja je ŠC Višnjik koji je u suradnji s HNS- om dogovorio ovu fantastičnu sportsku priredbu u dvorani Krešimira Ćosića. Ove dvije utakmice s Talijanima u sklopu su priprema za kvalifikacije za EP koje u travnju očekuju "kockaste" u Ukrajini. Krajnji cilj je plasman na Europsko prvenstvo početkom sljedeće godine u Sloveniji. Uoči gostovanja na Višnjiku popričali smo s izbornikom futsal reprezentacije Hrvatske Matom Stankovićem.

- Izuzetno sam zadovoljan što je napokon došlo do realizacije odigravanja jedne utakmice Hrvatske u Zadru. I to još protiv Italije, jedne od najvećih svjetskih malonogometnih momčadi - kazivao je vidno zadovoljni hrvatski izbornik.

S riječi na djela

- Ideja o našem boravku u Zadru živi već duže, a napokon smo s riječi prešli na djela. Zahvaljujem Denisu Karloviću, direktoru ŠC Višnjik koji je odmah prihvatio našu ideju i u dogovoru s Borisom Durlenom iz HNS-a praktički u nekoliko dana dogovorio sve pojedinosti oko našeg nastupa na Višnjiku. Ili bolje reći domaćinstva. Kao što sam u šali rekao na press konferenciji 'Dugo smo čekali pravu reprezentaciju poput Italije, da bismo došli u Zadar'.

Hrvatska je u samom vrhu, ili bolje reći pri vrhu svjetskog futsala. Možemo li kazati da se sa svima u svijetu "kockasti" mogu nositi ravnopravno?

- Mi smo s Rusijom koja je druga reprezentacija na svijetu i u Europi, na Europskom prvenstvu u Beogradu igrali 2:2 i time pokazali da sa svakom reprezentacijom možemo igrati ravnopravno. Finale Svjetskog prvenstva koje se igralo prošle godine, točnije u listopadu igrali su Argentina i Rusija. A mi smo tu Argentinu 2013. godine pobijedili 3:0. S Talijanima koji su četvrta reprezentacija svijeta dvaput smo igrali neodlučeno. Gotovo nema reprezentacije iz svjetskog vrha koju nismo pobijedili ili igrali neodlučeno. Realno, mi ne spadamo u tu prvu skupinu, ali svjesni smo svoje snage i kvalitete i znamo da im možemo parirati u svakom pogledu. S naglaskom da je osam od deset vodećih svjetskih reprezentacija "brazilsko", tj. imaju naturalizirane Brazilce. Jedino Ukrajina, Iran, Argentina i mi nemamo Brazilce među nama..

Uoči ovog dvostrukog ogleda s Talijanima Hrvatska je u prijateljskim utakmicama po dvaput pobjeđivala Mađarsku, Nizozemsku i Češku?

- Sve tri te reprezentacije su iz iste jakosne skupine kao i Hrvatska. I time su ovih šest uzastopnih pobjeda slađe i dokazuju da naša kvaliteta ne pada, dapače raste. Posebno su mi drage ove dvije pobjede u Češkoj jer sam tamo putovao bez pet stožernih igrača. Cijela bit je da smo od 2013. godine oformili U17, U19 i U21 reprezentaciju. I sada nakon tri godine imamo tri ili četiri mlada igrača koji su tu, pri prvoj momčadi. Cilj je bio da se stvori širina igračkog kadra i u tome smo uspjeli. Hrvatska ima 20- ak solidnih igrača, ali smo imali tek pet ili šest stožernih. Sada već imamo širinu i mogu reći da se isprofiliralo osam ili devet igrača koji jednako mogu participirati u svakoj utakmici reprezentacije.

Još pamtimo nastup na Europsko prvenstvu u Hrvatskoj 2012. godine kada je Hrvatska pod vašim vodstvom ostvarila najbolji plasman, četvrto mjesto.

Viza za Sloveniju

- I sam se rado sjetim tog Europskog prvenstva u Zagrebu, ali i sljedećeg u Belgiji kada smo osvojili peto mjesto. Hrvatska se plasirala na tri uzastopna Europska prvenstva, a prije toga nismo 14 godina bili na najvećoj europskoj smotri. Posljednje Europsko prvenstvo koje se igralo u Beogradu bili smo vrlo blizu prolaska jake skupine. Upravo tamo smo s Rusima igrali 2:2 nakon što smo ih dvaputvodili u toj utakmici. Realno, jedini kiks ove reprezentacije od kada sam ja izbornik je onaj u kvalifikacijama za prošlo Svjetsko prvenstvo kada smo poraženi od objektivno lošije reprezentacije Bjelorusije u Osijeku. Činjenica je da smo ih podcijenili, a nije bilo ni našeg najboljeg igrača Marinovića. A tijekom svih tih godina imamo "skalpove" gotovo svih najjačih svjetskih reprezentacija. Ne živim u iluziji da moramo biti među pet najboljih svjetskih reprezentacija, Ali, objektivno smo smješteni između 8. i 14. mjesta u svijetu.

Zanimalo nas je koga je Hrvatska od najjačih svjetskih reprezentacija pobjeđivala ili igrala neodlučeno.

- Već smo spomenuli Rusiju na Svjetskom prvenstvu i remi protiv njih. Azerbejan koji ima osam naturaliziranih Brazilaca smo već pobjeđivali, Ukrajinu također, a s Talijanima smo dvaput igrali neriješeno. Argentinu smo pobijedili, također i Iran koja je četvrta reprezentacija na svijetu. Sa Španjolcima smo na EP-u u Belgiji igrali 3:3. Gotovo sa svim najjačim reprezentacijma smo imali odlične nastupe. Međutim, ne smatram da nam je to najvažnije. Puno važnije je da mi u svom okruženju ostanemo lideri i da nastavimo kontinuitet nastup na europskim i svjetskim prvenstvima.

Sljedeće Europsko prenstvo na koje se Hrvatska tek mora plasirati igra se u Sloveniji. Ali, prije toga Hrvatska mora u Ukrajini u svojoj kvalifikacijskoj skupini osvojiti ili prvo, ili najmanje drugo mjesto.

- Točno. U Ukrajini ćemo tražiti vizu za Sloveniju, tj. za odlazak na EP. Tu je domaćin Ukrajina koja dolazi iz prve jakosne skupine i oni su favoriti skupine. Belgija je među najjačim, ako ne i najjača reprezentacija iz treće jakosne skupine, a četvrta reprezentacija će doći iz terceta Švedske, Crne Gore i Gibraltara. Ukrajinu smo već pobjeđivali, ali to je reprezentacija iz samog vrha koja je nekoliko puta bila treća u Europi. Ali, to neznači da ih ne možemo iznenaditi. Od Belgije smo bolji, ali svakoga mogu iznenaditi. Objektivno ova četvrta reprezentacija je autsajder. Možemo biti prvi, ali i zauzeti drugo mjesto koje nas vodi u dodatne kvalifikacije. U kojima nema dirigiranog ždrijeba.

I ove dvije utakmice s Talijanima u Zadru u sklopu su priprema za te kvalifikacije u Ukrajini.

Poziv zadarskoj publici

- Tako je, sve je to nastavak niz prijateljskih utakmica koje smo do sada igrali. S naglaskom da su Talijani uz Brazilce i Španjolce možda i najtraktivniji suparnik s kojim smo igrali. Do sada smo se dosta puta susretali s njima i postoji veliki motiv kod mojih igrča kada igramo protiv njih. To je reprezentcija koja je bila dvostruki prvak Europe, a ne mogu poreći da postoji određeno rivalstvo između nas i njih. Na EP-u u Hrvatskoj smo od njih izgubili u borbi za treće mjesto, također i u Belgiji u utakmici koju smo vodili i bili uvjerljivi u igri. Ova utakmica bit će prilika da neke igrače koje sam testirao protiv Čeha i Mađara, gurnem u vatru i protiv najjačih kao što je Italija. A naravno da bi nam pozitivni rezultat puno značio i po pitanju samopouzdanja uoči kvalifikacija u Ukrajini.

Futsal reprezentacija Hrvatske prvi put za mandata Mate Stanković gostuje u Zadru. Kao je došlo do organizacije ove utakmice uK rševanovom gradu i zašto baš Zadar?

- Hrvatska je već bila gost u Zadru, ali ne u mom mandatu. I sigurna nije bila ovako velika utakmica s ovako atraktivnim suparnikom kakav je Italija. Zašto Zadar. Mi smo tijekom ovih nekoliko godina gostovali u svakom većem gradu u Hrvatskoj. Uvijek je postojala ta ideja da se dođe u I stoga nismo znali hoćemo li biti atraktivni publici u Zadru. Međutim, napokon je ta ideja sazrijela i utakmica na Višnjiku, uvjeren sam, bit će pun pogodak. Zadar je sportski grad koji je to dokazao već bezbroj puta, grad košarke, nogometa, stolnog tenisa, jedrenja i uvjeran sam da će i mali nogomet, tj. futsal naći mjesto među zadarskom publikom i navijačima. Zato ih pozivam da u što većem broju dođu na Višnjik, obećavam da će imati što za vidjeti.

Sigurno je i vrhunska organizacija polufinala Davis Cupa s Francuskom u Zadru, te ništa manje uspješno domaćinstvo "kaubojima" na Višnjiku, pridonijelo ovoj odluci da se Talijane ugosti u Zadru?

- Naravno da su svi u Hrvatskoj vidjeli kako je Zadar, tj. Višnjik ugostio naše tenisače u Dvis Cupu i kakva je podrška bila s tribina. Također i rukometaše koji su ovdje ako se ne varam igrali protiv Švedske. Sve to bila je pozivnica i za nas da stupimo u kontakte sa ŠC Višnjik i vidimo je li moguće utakmice s Talijanima igrati u Zadru. Jako mi je drago što je došlo do ovog dogovora i što ćemo s Talijanima igrati u Zadru. Dugo nas nije bilo tu, ali nikada nije kasno i vjerujm da će ovo biti pravi spektatkl. Ovo je sigurno najatraktivnija utakmica i suparnik s kojim je Hrvatska u Lijepoj našoj igrala u posljednjih pet ili šest godina. Nadam se da će ovaj naš dolazak potaknuti i pogurati neki klub iz Zadra da se plasira u Prvu ligu. Ovim putem bih pozdravio i Marka Šimurinu bivšeg hrvatskog reprezentativca futsal reprezentacije Hrvatske. Uvjeren sam da će Zadar u budućnosti zauzimati vrlo važno mjesto na malonogometnoj karti Hrvatske - kazao je na kraju razgovora Mato Stanković.