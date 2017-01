Podignuta optužnica protiv zadarskog Fritzla

Županijsko državno odvjetništvo ujedno je zatražilo i produljenje istražnog zatvora za ovog Zadranina u kasnim čestrdesetim godinama, o čemu će se danas odlučivati

Nakon petomjesečne istrage Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv zadarskog Fritzla, muškarca za kojeg se sumnja da je godinama psihički i fizički zlostavljao obitelj, a najstariju kći i seksualno, pa je ona, najvjerojatnije iz tog odnosa, zanijela i još kao maloljetnica rodila dijete.

Na teret mu se stavljaju tri kaznena djela protiv spolne slobode - spolni odnos s djetetom mlađim od 15 godina, za što mu prijeti kazna zatvora od jedne do 10 godina, spolni odnos s djetetom starijim od 15 godina, za što zakon predviđa zatvorsku kaznu od šest mjeseci do pet godina, te jedno kazneno djelo silovanja na štetu supruge, za što mu prijeti od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Otac iz pakla završio je koncem srpnja prošle godine iza rešetaka, nakon što ga je policiji prijavila jedna njegova kći. Djevojka se prvotno povjerila svom dečku, a on ju je ohrabrio da podnese kaznenu prijavu i otkrije mračnu tajnu koju je njezina višečlana obitelj godinama skrivala iza zidova stana.

Batine, vrijeđanje, omalovažavanje i nezamislivo zlostavljanje za djecu iz ove višečlane zadarske obitelji bile su svakodnevica. Susjedstvu je bio sumnjiv odnos oca i najstarije kćeri od koje se nije odvajao, a posebice nakon što je zanijela i rodila. Ipak, godinama je sve ostalo tek na razini ćakula za koje se ispostavilo da su dolazile i do nadležnih institucija, no nitko nije dublje "zakopao". Policija je na vrata ove obitelji dolazila često, no uglavnom zbog buke na koju su se žalili susjedi, pa je sve završavalo ispisivanjem prijava zbog narušavanja javnog reda i mira, te obiteljskog nasilja.

Županijsko državno odvjetništvo ujedno je zatražilo i produljenje istražnog zatvora za ovog Zadranina u kasnim čestrdesetim godinama, a a Izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zadru danas će o tom zahtjevu odlučiti.