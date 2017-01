Predstavio "keramičku" mapu doživljaja poznatih zadarskih veduta

Da keramičke pločice itekako pristaju galerijskom prostoru, potvrdila je preksinoćnja izložba Jadrana Zelenčića (64). U galeriji Zadarta taj slikar je predstavio svoju „keramičku" mapu doživljaja poznatih zadarskih veduta.

Izvanrednim smislom za koloristiku, Zelenčić je svojim pločicama dočarao Zadar. Učinio je to iz istog rakursa kao na mnogim razglednicama, ali originalnim likovnim izričajem. Zanimljivo je da je Zelenčić dva put padao na prijemu na Likovnoj akademiji, ali je jedan od najosebujnijih domaćih stvaralaca, čije slike odišu akademskom zrelošću. Materijal je uvijek onaj koji se usput nađe. Bojan i gradiran prema svim zakonitostima mozaika, koji je ipak bliži potezu kista na platnu, nego rezultatu prebiranja zanimljivih ostataka rekonstrukcije kakvog kupatila. U konačnici su to zaista masivne, oko 12 kilograma teške slike koje su od prekjučer, pa sve do 31. siječnja, možda najvrjedniji inventar galerije Zadarta u posljednjih nekoliko mjeseci.