Bleke vratile novac građanima od kojih je uzet

Foto: Arif SITNICA

Poštar koji je jučer na Narodni trg dojurio motorom kako bi građanima podijelio žute koverte sa novčanicama od 20 kuna poruka je skupine Bleke i Konji o zadarskom karnevalu. Naime, novac koji je podjeljen među publikom bila je subvencija koju je ta, kao i sve druge maškarane skupine, dobila od Turističke zajednice za sudjelovanje u ovogodišnjem karnevalu. Oni su se odlučili 'ne pojavit', narodu podijelit pare (koje su ionako njihove, pojasnili su), a voditelju su u ruke 'tutnuli' poruku s kojom su sve to elaborirali. Sve do posljednjeg trena i organizatori i gledatelji vjerovali su kako će se Bleke na Narodni trg teleportirati u sklopu svoje maske 'Zvjezdane staze', no jedina sličnost s finalnim proizvodom bila je u lansiranju koje se spominje u jednoj od TBF-ovih pjesama koju su naručili kao podlogu.

- Draga Turistička zajednice, zadnjih dana svjedoci smo urušavanja zadarskog karnevala. Od velebnih predstava u režiji Nevena Stojakovića i njegove Propele, pa nadalje 057 radija, te prvih godina Turističke zajednice, došli smo do pukog odrađivanja karnevala. Od tri stagea sa moćnim razglasima Karenval je spao na stage od Karnevalića i razglasom za iste. Umjesto da iskoristite kreativnost skupina koje vam tradicionalno nose program, da dignete karneval na veći nivo, uspjeli ste ga dovesti do gašenja. Budite pošteni prema svima pa priznajte da nemate volje raditi i od Maškara očekujete da naprave posao koji je vaš! Zajebite dragi moji, vi ste plaćeni za to! Novac koji smo dobili od vas za subvenciju maske vratili smo građanima od kojih je i uzeto. Svako dobro u daljnjem radu i poruka od nas sa pjesmom od TBF-a: „Odjeb je lansiran"!, stajalo je u poruci.

U velikoj karnevalskoj povorci sudjelovalo je sedamstotinjak sudionika u 15 skupina; naknadno im se pridružila ekipa Didi s Kamešnice iz Sinja koji su prolazili taj dan kroz Zadar pa su se prigodno pridružili i povorci. Okupljanje maškara započelo je u 15 sati na parkiralištu ispred zgrade Lipotica nakon čega se povorka u 16 sati uputila rutom prema Jazinama i Narodnom trgu gdje je bilo glavno predstavljanje.

Tamo su maškarane skupine pjesmom i plesom predstavile svoje grupne maske. Ledene kraljice iz Sali, Zadarski tanac, Pećinski ljudi iz Lukorana, Udruga Zadarske mažoretkinje, Galaksija Kožino - Voyager travel, Kaleta cirkus iz Pakoštana, Kotoberfest sa stanova, Puntamičke maške, romantične cure it Nina, Super Mario ekipa iz karnevalske udruge Vizera, Čevulje iz Škabrnje, kaubojke iz Dikla... Svi oni prodefilirali su gradom nakon čega su se utaborili na terasi caffe barova Kult i Dišpet, gdje se karnevalski program nastavio uz veselu glazbu DJ-a i koncert grupe Vista. Također, za gladne i žedne maškare na karnevalskom štandu osigurani su hrana i piće.