Jurić: Vjerovali smo u ovu pobjedu

Foto: Arif SITNICA

Zadar je odigrao još jednu infarktnu utakmicu u 22. kolu Treće HNL jug. Što je najvažnije, opet sa sretnim završetkom kao što je to bilo kolo ranije protiv Neretvanca na Stanovima. Ovoga puta izabranici Zvonimira Jurića slavili su na gostovanju u Dugom Ratu pobijedivši Orkan rezultatom 2:3. I ne bi to bilo neko čudo kada u obzir ne bi uzeli činjenicu da je Zadar od 31. minute igrao s igračem manje, a od 7. minute bio u rezultatskom zaostatku. Na poluvremenu je domaćin još uvijek vodio 1:0, a onda su Zadrani u nastavku utakmice ubacili u "u petu brzinu" i na krilima momčadske igre stigli do vrijedna tri boda. Ne treba biti veliki statističar da bi utvrdili kako je ovo momčadi sa Stanova tek druga gostujuća pobjeda ove sezone nakon što su u jesenskom dijelu slavili samo u Opuzenu protiv Neretvanca. Golovima Terkeša, Colića i Blaževića, uz fantastične obrane vratara i kapetana Gluića, Zadar je uspio u potpunosti "primiriti" Orkan i po drugi put ove sezone "baciti ih na koljena". Uz poseban naglasak da je cijela momčad u nastavku utakmice odigrala vrhunski i za to bila nagrađena ovom pobjedom. S igračem manje nije lako niti zabiti tri gola, niti preokrenuti rezultat. I zato Zadrani zaslužuju velike čestitke za ovaj pothvat u Dugom Ratu.

- Ne bi mi bili Zadar da ne igramo ovakve infarktne utakmice u kojima se pobjednik ne zna do posljednje minute - kazivao je nakon utakmice zadovoljni i poprilično promukli trener Zadra Zvonimir Jurić.

- Ulaskom u utakmicu i cijelim prvim poluvremenom nikako ne mogu biti zadovoljan. Ponovno smo bili oni stari, momčad koja dolazi na gostovanje puna straha. Nismo bili koncentrirani i opet su nam se događale pogreške koje se stalno ponavljaju. Svaki put iz našeg posjeda, iz čiste igre gubimo loptu i nakon toga primimo gol. Međutim, u nastavku utakmice smo bili prava momčad i to od prve minute nastavka čime mogu biti jako zadovoljan. Vjerovali smo u ovu pobjedu, vidjeli smo da oni nisu prekvalitetna momčad i da boljim angažmanom ovu utakmicu možemo dobiti. To se na kraju i obistinilo.

Nakon ove pobjede, druge uzastopne, "lakše se diše" na Stanovima.

- Nakon dvije pobjede zaredom puno je lakše i vjerujem da ćemo u sljedećoj utakmici protiv Kamena na Stanovima biti još bolji. Ova nas je ova pobjeda napunila dodatnim samopouzdanjem i sigurno dala poticaj za sljedeće utakmice. Kada sam preuzeo momčad od Josipa Butića kazao sam igračima da se ne smijemo opterećivati i obazirati na ljestvicu. Da ćemo u svaku utakmicu ući maksimalno i na pobjedu, i vidjeti gdje će nas to dovesti. I onda ćemo na kraju prvenstva pogledati ljestvicu i vidjeti koju poziciju zauzimamo - kazao je na kraju Zvonimir Jurić.