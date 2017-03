Kajdanka života zadarskih ženskih klapa

Foto: Vedran SITNICA

Nije točno da ženske klape imitiraju muške klape, nije točno da su inferiornije. I jedne i druge klape imaju svoju poziciju, svoje mjesto, svoje glazbene specifičnosti, moglo se čuti u Gradskoj loži Zadar na predstavljanju knjige doc. dr. sc. Vedrane Milin Ćurin "Žene u klapskom pjevanju". Knjigu su predstavili akademik Jakša Fiamengo, izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferin i doc. dr. sc. Vito Balić, a prigodni je program uključivao i nastup klape "Škuribanda" iz Zadra te klape "Garofuli" iz Bibinja.

O ženama u klapskom pjevanju do izdavanja ove knjige malo se pisalo pa je spomenuta knjiga i više nego dobrodošla, ne samo kao zanimljivo štivo za sve poklonike ove vrste glazbenog izričaja već i kao obavezna literatura svim budućim istraživačima klapskog pjevanja, kako je to zaključio Balić.

Koliko je žensko klapsko pjevanje ostavilo traga u kulturi ovog podneblja jasno se moglo vidjeti tijekom predstavljaja knjige, a posebno zadarsko žensko klapsko pjevanje. Zadar je još 1977. godine iznjedrio nagrađivanu žensku klapu „Zadranke", grupu vrsnih pjevačica koje su dva puta bile apsolutne pobjednice omiškog festivala, natječući se u istoj konkurenciji s muškim klapama, dio kojih je i prije neki dan bio nazočan u loži.

- Zadar još od sredine 60-tih sudjeluje upečatljivo kvantitetom i kvalitetom u klapskom pjevanju, naglasila je, između ostalog, Tomić Ferin i dodala kako je vrijednost knjige i u njenom preispitivanju marginalizacije ženskog klapskog pjevanja.

Fiamengo je istaknuo kako je klapsko pjevanje, klapska pjesma tu, ne da zaustavi vrijeme već da vidimo koliko je aktualna u današnje vrijeme. I on se osvrnuo na poziciju ženskog klapskog pjevanja do sada naglasivši kako žensko klapsko pjevanje ne bismo smjeli promatrati u odnosu na muško, već u odnosu na to kako su nekada zvučale ženske klape, a kako danas.

- Klapska pjesma nije samo način pjevanja, to je način življenja, to je kajdanka života, zaključio je autor preko 400 klapskih pjesama.

Okupljenima se obratila i autorica, zahvalivši se svima na lijepim riječima, iskoristivši priliku i da ih upozna s otvaranjem novog studija na Sveučilištu u Splitu za edukaciju voditelja i pjevača/ica klapa na kojem će i ona predavati. I ona je istaknula značaj klape „Zadranke" u okvirima klapskog pjevanja.

Knjiga „Žene u klapskom pjevanju" na više od 200 stranica donosi sve relevantne informacije o ženskom klapskom pjevanju i općenito klapskom pjevanju za razdoblje od 1967. do 2015. godine, a sadrži i analizu čak 50 skladbi.