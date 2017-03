Najskuplji projekt, ali nažalost i jedini u 12 godina Morovićeve vlasti

Foto: Zvonko KUCELIN

Marijan Crvarić, HDZ-ov je kandidat za načelnika Općine Sali, a kao protukandidat aktualnom načelniku Zoranu Moroviću odlučio je postati iz nekoliko razloga. Prvi je, kako navodi, njegova povezanost s otokom budući da je porijeklom s Velog Rata, a drugi brojni potencijali koje Općina može iskoristiti kroz kapitalne projekte. Ključno su, kaže, otvaranje radnih mjesta i demografska obnova otoka kako bi sa sadašnjih 1.500 stanovnika koliko ih ima na Dugom otoku i Zverincu, brojka porasla.

- Sadašnji načelnik Općine Sali, Zoran Morović, u medijima navodi kako je u Salima u tijeku uređenje porta, jedan od najvećih i najskupljih kapitalnih projekata u vrijednosti 3,3 milijuna kuna i to je točno. Žalosno je međutim, kako je to jedini projekt u njegovih 12 godina koliko je ukupno bio na čelu Općine. Doduše, uoči posljednjih lokalnih izbora uređena je i nova riva u Salima u dužini 270 metara, a radilo se o skidanju oštećenog sloja betona i polaganju novog. Cijeli je taj posao mogao biti povjeren našoj komunalnoj tvrtki bez podizanja kredita od tri milijuna kuna, priča Crvarić, dodavši kako je on u suradnji s članovima HDZ-a, planirao da se porat uredi na način da se raspiše javni natječaj za izradu idejnog projekta uređenja porta.

- Najbolji rad Saljani bi izabrali na javnom uvidu i izlaganju svih pristiglih projekata, ističe Crvarić.

Ne slaže se s izjavama aktualnog načelnika koji kaže kako je uređenje porta najskuplji projekt otkako je formirana Općina te podsjeća na kapitalne projekte koji su realizirani od 2005. do 2009. godine kada je načelnik Sali bio HDZ-ovac Ivo Basioli, te on osobno predsjednik Općinskog vijeća.

- U tom se razdoblju u Salima investiralo 87 milijuna kuna, od čega je 81 milijun kuna plaćen izvođačima, a šest milijuna kuna preuzela je nova vlast. Riječ je projektima izgradnje općinske zgrade, Vodospreme Sali, Doma za stare i nemoćne, trafostanice Sali te o vodovodizaciji otoka i otvaranju putničke luke u Zverincu. Pored ovih projekata, sadašnjoj vlasti ostavili smo lokacijske i građevinske dozvole za niz projekta kao što su: vodovod i odvodnja za Božavu i Zaglav, druga faza odvodnje Sali, lukobran Sali, cesta preko Bluda, kaže Crvarić.

Ukoliko on kao HDZ-ov kandidat dobije povjerenje mještana, kaže kako će se zalagati za rješavanje jednog od najvećih problema otočana a to je dovođenje vode s kopna na otok. Od ostalih projekata koje smatra nužnim za razvoj općine, Crvarić je nabrojio izgradnju lukobrana u Salima i ceste preko Bluda, čekaonicu u trajektnoj luci u Brbinju te novi dječji vrtić, kao i sportsku dvoranu.

- Prioritet će nam biti mladi ljudi, otvaranje radnih mjesta kako bismo ih privukli da dođu živjeti na otok. Dječji vrtić postoji, ali nije prilagođen potrebama, a imamo 28 predškolaca. U planu je izgradnja novog vrtića i izdvojenog vrtića na zapadnom dijelu otoka. Potrebna je i sportska dvorana za mlade, postoji i namjera za obnovu osnovne škole koju pohađa 60-ak učenika, nabrojio je Crvarić, istaknuvši kako će za njih veliki uspjeh biti ukoliko se makar jedna mlada obitelj odluči doseliti u Sali.