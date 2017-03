Novi derbi, nova pobjeda (FOTOGALERIJA)

Foto: Vedran SITNICA

Zadar je pobijedio Cibonu. Opet. Ovaj puta u A-1 ligi. Iako početak utakmice to nije nagovjestio, gledatelji su mogli vidjeti vrlo dobru utakmicu, dobru igru Zadra u drugom poluvremenu, mnogo tenzija na parketu, sve što se od jednog derbija hrvatske košarke i očekuje. Igru Zadra vodio je, kako se i očekuje, Jakov Vladović, a najviše poena zabili su Ivan Ramljak (23 koševa, osam skokova), Maj Kovačević (17) i Ivan Marinković (15). U odličnom ritmu je Ramljak odigrao cijelu utakmicu, dok je Kovačević samo u drugom dijelu zabio 15 koševa.

Velik dio prve četvrtine obje momčadi bile su u popriličo konfuznom raspoloženju. Niti Zadar, niti Cibona dugo nisu pronašli pravi ritam pa je nakon pet minuta rezultat bio 5:6. Utakmicu je odlično otvorio Cibonin Luka Žorić, ali rano je zaradio dvije osobne pogreške pa ga je trener gostiju Damir Mulaomerović morao izvadati iz igre. Gosti dobivaju prvu dionicu s 19:16, a već u drugoj četvrtini košarkaši trenera Aramisa Naglića postaju konkretniji, akcije postaju organiziranije, ali i Cibona igra dobro, znatno lakše dolazi kroz pickl&roll akcije dolazi do otvorenih šuteva. U igru se vratio Žorić i vratio unutarnju igru Cibone, dok su s druge strane Ramljak i Marinković prevodili Zadar. Imala je domaća momčad u dva navrata vodstvo od pet razlike i napad, ali u tim trenucima reakcije zadarskih igrača nisu bile na potrebnoj razini, dok se s druge strane razigrao i Reynolds te je sam vratio svoju momčad u egal na poluvremenu.

A treću četvrtinu je Zadar ubacio u petu brzinu i serijom 7:0 natjerao Mulaomerovića na minutu odmora. Prvo je Ramljak pogodio tricu, nakon čega je isti igrač zakucao u kontri nakon fantastične asistencije Vladovića, da bi ponovno Ramljak bio u glavnoj ulozi, asistiravši Marinkoviću na lagano polaganje. Gosti su odigali onda nekoliko suvislih napada, ali niti Zadar nije stao. Ramljak je zabio nakon skoka u napadu, a Kovačević tricu za, do tada, najvećih 51:43. Grub prekršaj napravo je tada Barać na Reynoldsu, a ovaj zadarskog igrača pogađa loptom i kreće u sukob, a za to zarađuje tehničku pogrešku. Kovačević pogađa slobodno bacanje, a nakon toga i Barać i Zadar vodi 54:43. Iako je Zadar stigao i na +12, nije uspio do kraja slomiti „vukove", koji su preko Žorića uspjevali sačuvati koliko-toliko podnošljiv zaostatak. U posljednju dionicu ušlo se rezulataom 68:60.

Prvi koš u posljednjoj četvrtini postigao je Marinković i odveo Zadar ponovno na +10. Ali dvije trice Rozića pa nova trica Reynoldsa smanjili su zaostatak na četiri koša (72:68). Igralo se tada koš na koš. Za Cibonu je četiri koša postigao Rozić, ali zaradio je i četvrtu osobnu pogrešku, dok je s druge strane pogodio Barać i nakon fantastične solo akcije Vladović.

Ali Vladović pet minuta prije kraja i ozlijedio i izašao iz igre, a odmah se osjetio napadački hendikep. Naime, Zadrani su igrali bez klasičnog „playa" tada, a vanjsku liniju činili su Brzoja, Kovačević i Ramljak. U iduća četiri napada, tri košarkaši Zadra nisu iskoristili, a u tom periodu izgubili su i dvije lopte. Ali takva vanjska linija odradila je odlično defanzivne zadatke i nije dopustila Ciboni da se skroz približi. A kada se na teren vratio Vladović, a Kovačević zabio svoju novu tricu za 85:56 dvije minute prije kraja utakmice, povratka više za goste iz Zagreba nije bilo.

ZADAR - CIBONA 90:80 (16-19, 22-19, 30-22. 22-20) ZADAR - Dvorana Krešimir Ćosić. Gledatelja 3000. Suci: Josip Radojković, Tomislav Vovk, Leo Roglić. ZADAR: Franke, Bašić 3, Vladović 9 (2-2), Krajina 6, Georgiev, Jurica, Brzoja 2 (2-2), Marinković 15 (3-4), Barać 13 (3-3), Ramljak 23 (4-6), Kovačević 17 (3-3), Mazalin 2 (2-4). Trener: Aramis Naglić. CIBONA: Reynolds 21, Šakić 7 (2-2), Marinelli, Marić, Žorić 23 (11- 13), Ćorić, Bošnjak 8 (2-2), Rozić 10, Sulejmaović (0-2), Joksimović 3, Gospić 8. Trener: Damir Mulaomerović. Šut za dva: Zadar 22-41 (54%), Cibona 16-27 (59%) Šut za tri: Zadar 9-18 (50%), Cibona 11-27 (42%) Slobodna bacanja: Zadar 19-24 (79%), Cibona 15-19 (79%) Skokovi: Zadar 33 (23+10), Cibona 24 (18+6)