Žena preminula prije dolaska spasitelja

Foto: HGSS

Starija ženska osoba koja se nalazila na Paklenici sa skupinom planinara iz PD Vrapče preminila je u nesreći koja se dogogila u kanjonu Male Paklenice. Dojava o nesreći stigla je u subotu u 14 sti na dežurni telefon HGSS stanice Zadar, no točna lokacija unesrećene nije bila poznata, već samo to da se žena, tada još uvijek živa, nalazi se oko dva sata hoda od ulaza u Malu Paklenicu. U 14.15 h je poslan poziv članovima stanice Zadar i poziv helikopterskoj ekipi u Split. Spašavatelj koji se nalazio u Starigradu je odmah poslan u kanjon do unesrećene. Dio spašavatelja stiže iz Zadra već u 14.50 sati, a nakon 10 minuta stiže i dio spašavatelja sa speleo škole iz Karina.

Nažalost, u međuvremenu je stigla dojava da je unesrećena osoba preminula. Nakon što su svi spašavatelji stigli javljeno je da stiže i helikopter. Donesena je odluka da se pričeka helikopter te da pokuša izvući tijelo iz kanjona. Helikopter je spustio jednog spašavatelja u kanjon gdje je on uz pomoć spašavatelja koji se već tamo nalazio, te planinara iz Selina, spremio tijelo unesrećene za izvlačenje. Tijelo je uspješno izvučeno i u 17.40 sati i prebačeno u vojnu bazu u Zemunik.

U akciji je sudjelovalo 12 spašavatelja iz stanice Zadar te tri iz stanice Šibenik.