Počeo simpozij o misijskom i evangelizacijskom poslanju Crkve

Foto: Vedran SITNICA

"Misijsko i evangelizacijsko poslanje Crkve u suvremenom multikulturalnom i multikonfesionalnom društvu" naziv je međunarodnog znanstvenog simpozija koji se kroz dva dana održava u Svečanoj dvorani Svečilišta u Zadru. Simpozij se održava u povodu 25. obljetnice teološko-katehetskog studija u Zadru, a u ime organizatora okupljene je jučer ujutro pozdravio doc. dr. sc. Elvis Ražov, pročelnik Odjela.

U ime uprave Sveučilišta u Zadru sudionicima skupa se obratio dr. sc. Josip Faričić, prorektor.

- Naše Sveučilište je duboko ukorijenjeno u sustav znanosti u Hrvatskoj. Još od samih korijena vezano je uz teologiju, a pogotovo nam je bilo drago da se vežemo uz tu tradiciju osnivanjem Teološko-katehetskog odjela. Sveučilište u Zadru je departmanskog tipa, te svaki od odjela obogaćuje znanost u Hrvatskoj. Načelo Universitas, zajedništvo profesora i studenata se može slobodno vezati i šire. Ovakva okupljanja pridonose razmjeni ideja, mišljenja, svega vezanog uz teologiju i misije. Ovdje imamo i kolega koji nisu teolozi, ali će govoriti o temama vezanim uz crkvu. Nadam se da ćete pronositi glas o međusobnim postignućima, poručio je prorektor Faričić poželjevši plodan rad.

Izv. prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović, pročelnica Katedre religiozne pedagogije i katehetike Katoličko bogoslovnog fakulteta u Zagrebu pozdravila je sve okupljene uime dekana KBF-a.

- Od osnutka Visoke teološko katehetske škole u Zadru naš fakultet jamči kvalitetu nastave. Mnogi su uložili svoj rad i kompetencije kako bi ovaj odjel stasao. Time je ova institucija uspjela ostvariti ono što drugi nisu. Odjel ovime pokazuje svoju vitalnost. Tema pokazuje osjetljivost na potrebe vremena, istaknula je Filipović.

Dr. Ivan Antunović s Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu iskazao je nadu kako će simpozij biti na korist u promicanju dobrote svim ljudima.

- S posebnim simpatijama pratimo rad ovog odjela, te se iskreno radujemo ovom simpoziju, kazao je Antunović.

U 21 plenarnom i stručnom izlaganju sudjeluje 24 predavača iz Italije, Poljske, Argentine, Gane i Hrvatske. Organizatori simpozija su Teološko- katehetski odjel Sveučilišta u Zadru, Fakultet misiologije Papinskog sveučilišta Urbaniana i Zadarska nadbiskupija. Nakon otvaranja simpozija uslijedila su dva plenarna izlaganja. Prof. dr. Giuseppe Biancardi izlagao je o temi "La conversione missionaria della catechesi tra ieri e oggi, in Europa", a mons. dr. Matthew Kwasi Gyamfi govorio je "Missionary and Evangelizing Activities of the Church in Africa".