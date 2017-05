U opasno oronuloj dvorani rastu gljive, a vlažni zidovi puni mahovine i plijesni!

Foto: Marin GOSPIĆ

Dvorana Osnovne škole Petar Zoranić u Ninu pravi je primjer neučinkovitosti hrvatske birokracije te dokaz neuspjeha javne nabave. Naime, ova dvorana, koja je izgrađena prije desetak godina u tako je lošem stanju da geometri svake godine moraju provjeravati statiku.

Ulaskom u dvoranu zapahne vas smrad plijesni i vlage, a kad pogledate parket, zidove i strop jasno je od kud smrad dolazi. Parket je na više mjesta pocrnio te se razdvojio i sad na sredini sportskog terena zjapi rupa s ispucanim parketom koji strši. Slično je na još nekoliko mjesta. Zidovi su priča za sebe - apokaliptična slika svijeta u kojem nitko ne živi godinama, ali ova dvorana je stara niti deset godina te se čak ponekad, uglavnom s oprezom, i koristi. Naime, po zidovima ima toliko vlage i plijesni koje se šire ispucanim zidovima da ne možete vjerovati kako se netko nije razbolio, a na mjestima čak raste i mahovina! Jednom su im i gljive izrasle u kutu dvorane!

Sve ovo rezultat je hrvatske neučinkovite birokracije te javne nabave, kojom je do nedavno investitor bio primoran uzeti izvođača s najjeftinijom ponudom, bez obzira koliko on loš bio.

O školi smo razgovarali s Emilom Ćurkom, gradonačelnikom Nina, te Jozom Mustaćem pročelnikom za graditeljstvo i komunalne poslove, kao i Tonćijem Vukovićem, ravnateljem škole.

- Kad sam došao na vlast 2005. godine već je postojala građevinska dozvola za izgradnju škole čiji je rok bio pri kraju, tako da smo u to vrijeme s Ministarstvom mora prometa i infrastrukture kao investitorom potpisali ugovor o sufinanciranju školske dvorane. Ministarstvo je raspisalo natječaj te je odabralo izvođača Projekt gradnju Slavonski Brod, koja je u to vrijeme radila niz objekata za to i ostala ministarstva, pojašnjava početak priče Ćurko.

- Mi smo sve ove godine geodetski pratili slijeganje krovne konstrukcije u dvorani i vodili smo računa o školi. Htjeli smo je sanirati, ali bez dozvola nismo smjeli, tako da smo napravili brojne potrebne analize i vještačenja kojima se mora utvrditi stanje dvorane i škole. Vrijeme prolazi, a dvorana i dalje propada, kaže Ćurko te dodaje kako su nedavno razgovarali sa županijskim pročelnikom Ivanom Šimunićem iz Županije te bi ove godine Županija trebala preuzeti školu.

U vještačenjima koja smo imali priliku vidjeti jasno je naznačen opseg štete od toga da su PVC stijene propuštale vodu, da je krov dvorane propuštao vodu, solarnik na stropu dvorane je odnijela bura, zidovi su ispucali na brojnim mjestima i tako dalje.

- Nedugo nakon što je krovna konstrukcija izgrađena došlo je do preraspodjele opterećenja u objektu, što je prouzročilo pukotine te je u dvoranu ušla voda koja je dalje napravila štetu. Nakon toga smo pratili slijeganje krovne konstrukcije, te svake godine dođu geodeti koji provjere je li dvorana stabilna, naglašava Mustać.

