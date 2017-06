Išćanka Dina Levačić preplivala 46 kilometara oko otoka Manhattana!

Levačić namjerava postati prva koja će u kolovozu otplivati od otoka Catalina do Los Angelesa u duljini od 34 kilometra i prva Hrvatica koja će u rujnu preplivati preko La Mancha, također u duljini od 34 kilometra

Splićanka išćanskih korijena Dina Levačić postala je u nedjelju, 25. lipnja prva osoba iz Hrvatske koja je preplivala cijeli krug oko njujorškog otoka Manhattana u duljini od 46 kilometara.

Plivalo se od južnog rta u čijoj blizini su nekada bile srušene zgrade Svjetskog trgovačkog centra, uz East river, rijekom Harlem i na kraju kroz rijeku Hudson. Pritom se prolazilo ispod 20 mostova koji povezuju Manhattan s ostalim dijelovima New Yorka. Među njima su napoznatiji Brooklinski most i najduži George Washington most, koji povezuje Manhattan s New Jersyjem.

Dina je krenula nešto prije 9 sati po lokalnom vremenu, po East riveru i Hudsonu je sve išlo bez problema, s tim da je u tom dijelu trebalo paziti na ćudljive riječne struje na koje su upozorili organizatori.

Nakon ulaska u rijeku Hudson, vrijeme se naglo pogoršalo, digao se vjetar i valovi koji su dosta otežavali plivanje. Ipak, bez obzira na poteškoće, Dina je završila svoje plivanje na mjestu odakle je i krenula, njeno službeno izmjereno vijeme je 7:33:50.

Veliku potporu, smještaj i sve ostalo u New Yorku, pružila je iseljenička obitelj Antićev, porijeklom s otoka Ista, odakle i Dina vuče korijene.

Ovo preplivavanje je početak projekta Trostruka kruna u sklopu kojeg je Levačić postala prva osoba iz Hrvatske koje je otplivala oko Manhattana, a namjerava postati prva koja će u kolovozu otplivati od otoka Catalina do Los Angelesa u duljini od 34 kilometra i prva Hrvatica koja će u rujnu preplivati preko La Mancha, također u duljini od 34 kilometra.

Inače, Dina je rođena 1996. godine, s obitelji stanuje u Mravincima pored Solina, a trenutačno je studentica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Članica je Kluba daljinskog plivanja Split.