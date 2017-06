Udruživanjem maslinara do nacionalnih i EU potpora

Poziv na okupljanje su potpisali LAG-a „Laura", Poljoprivredne zadruga „Maslina i vino", OPG Baradić Željko, OPG Kulaš Josip, OPG Zagorac Milenko i OPG Strpić Zlatko

Desetak značajnijih proizvođača maslinovog ulja s područja Zadarske županije iniciralo je okupljanje u svrhu stvaranja proizvođačke organizacije maslinara, sačinilo poziv na osnovu višegodišnjih razgovora i stremljenja i pozvalo nadležne iz Ministarstva poljoprivrede i Savjetodavne službe. Poziv na okupljanje su potpisali LAG-a „Laura", Poljoprivredne zadruga „Maslina i vino", OPG Baradić Željko, OPG Kulaš Josip, OPG Zagorac Milenko i OPG Strpić Zlatko. Kako je pojasnio i na svom facebook profilu već i objavio državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak:

- Desetak proizvođača maslinovog ulja na području Zadarske županije, uz podršku Županije, lokalnih vlasti i Savjetodavne službe, donijeli su odluku o udruživanju u proizvođačku organizaciju te realizaciju EU projekata sa ciljem veće kvalitete i konkurentnosti maslinovih ulja.

Ministarstvo poljoprivrede će ovim i sličnim inicijativama pomoći kako bi njihovi proizvodi bili ne samo dobri, već i izvrsni i tako se pozicionirali na tržištu. Njima sam stoga predstavio kriterije za osnivanje proizvođačke organizacije u sektoru proizvodnje maslinovog ulja .

Bili su, uz državnog tajnika i Zdravko Tušek ravnatelj Savjetodavne službe za selo u RH, dožupan Šime Mršić, Danijel Segarić, pročelnik za poljoprvredu Zadarske županije, Antonio Čakarun, zamjenik načelnika Općine Polača i uz njih Ivan Ćupić iz LAG-a Laura, odnosno proizvođači - uz najveće Radoslava Bobanovića i Željka Uzelca iz PZ Maslina i vino, Mladen Dušević sa svojim OPG-om, Goran Ražnjević, Milenko Zagorac, Josip Kulaš, Željko Baradić, Miroslav Andrić...

Državni tajnik Majdak predstavio je koncept proizvođačke organizacije iz Ministarstva pojoprivrede te potanko pojasnio način i uvjete formiranja. Uglavnom, okupljene i njihove zainteresirane kolege s ovog područja, koji žele ući u ovakvu organizaciju, nakon odluke o udruživanju i pristupu ozbiljnom poslu očekuje dokazivanje jednog od tri uvjeta - 150 ha površine, ili 50.000 litara maslinovog ulja, odnosno tri milijuna kuna dokazivo utrženog ulja ili jestivih maslina u prethodne tri godine. Na osnovu toga se dobivaju - poticaji, nacionalni i europski.

Osnovati se moraju kao zadruga, d.o.o ili Udruženje, te održati osnivačku skupštinu, usvojiti statut i jasne ciljeve i program koji će služiti napretku označen kao poslovni plan. On čini okosnicu za dobivanje sredstava jer, nakon osnivanja udruge ili druge forme, nužno je da poslovni plan usvoji Ministarstvo, dakle da je u skladu sa smjernicama našeg Ministarstva, kao i direktivama EU. Postoje potpore iz državnog proračuna RH, a na temelju prihvaćenog poslovnog plana moguće je dobiti i do 100 posto prihvatljivih troškova, s te osnove, kao i s osnova Europskog poljoprivrednog fonda (EAFRD) za ruralni razvoj također i sredstva Zajedničke organizacije tržišta. Start up potpore mogu ići do 100.000 eura , s time da se nakon osnivanja postotak potpore smanjuje od 100 posto na 80 posto u petoj godini. Iz EU fonda je također moguće dobiti 100.000 eura godišnje, odnosno 500.000 eura u pet godina. Preduvjet je, dakle, službeno potvrđena proizvođačka organizacija maslinara ovog područa (može biti i šire), odobren poslovni plan i dokazana vrijednost utržene proizvodnje u prethodnim godinama (prag je tri milijuna kuna).