Zadarskih 17 velikih igrača uprihodovalo 5,5 milijardi kuna

‘1000 najvećih' reprezentativna je publikacija s podacima o poslovanju tvrtki koje čine gotovo dvije trećine ukupnih prihoda svih tvrtki u Hrvatskoj, iskazuju gotovo kompletnu dobit, sudjeluju sa 68 posto u ukupnom izvozu i sa 74 posto u uvozu

Publikacija ‘1000 najvećih', koju tjednik Lider izdaje već tradicionalno u suradnji s FIN-om kao "gospodarom" podataka, prvi je sveobuhvatan i relevantan pokazatelj gospodarskih trendova na razini poduzeća, ali i odličan indikator ukupnih zbivanja u biznisu te ga pratimo i nastojimo iz njega razaznati poziciju Zadarske županije.

Naime, ‘1000 najvećih' reprezentativna je publikacija s podacima o poslovanju tvrtki koje čine gotovo dvije trećine ukupnih prihoda svih tvrtki u Hrvatskoj, iskazuju gotovo kompletnu dobit, sudjeluju sa 68 posto u ukupnom izvozu i sa 74 posto u uvozu. Najveće tvrtke i najveći su poslodavac, sa 41 posto svih zaposlenih, odnosno u 1000 najvećih radila je lani 351.351 osoba.

Zadarska županija kao zona malog poduzetništva

Slično, ali ne i doslovno preslikano, ovi podaci vrijede i za Zadarsku županiju jer joj oni koji ulaze u 1000 najvećih u zemlji nose lavovski dio gospodarstva. No otklon postoji utoliko što je Zadarska županija poligon prvenstveno male privrede, te mali poduzetnici organizirani kroz trgovačka društva čine lavovsku većinu, a kad tome dodamo obrtništvo koje se ovdje ne obrađuje, a koje je ovdje zastupljenije nego "veliko poduzetništvo", te prihode od dopunske djelatnosti na čelu s - iznajmljivanjem apartmana i sl., onda se ipak nešto bolje živi nego bi prema ovim podacima ispalo. Konačno, svi ovakvi prikazi iskazuju se prema sjedištima tvrtki, odnosno pripisuju gradovima u kojima su registrirane. Svi znamo da su one najveće tvrtke gotovo potpuno koncentrirane u Zagrebu, ali posao i prihod ostvaruju na cijelom području Hrvatske, od INA-e kao najveće, HEP-a, do svih trgovaca i banaka, a koji svi posluju i na zadarskom području.

Zadrani u prvih 100: OTP banka i Aluflexpack Novi

U prvih 50 Zadarska županija nema predstavnika i malo ga tko izvan Zagreba ima, a igra se na raspon od 15 milijardi (INA) do 1,4 milijarde (Pevec). Naravno, treba ponoviti je da je rang lista prema prihodima.

OTP banka je 73. u zemlji (lani 81., no lanjski i sadašnji rang nemaju toliko veze s rastom, koliko s izbacivanjem sastavnica Agrokora) i s 997 milijuna kuna prihoda tek se blago (0,6 posto) povećao, a broj zaposlenih od 919 donosi blago smanjenje. Dobit je iznosila 152 milijuna kuna i podatak nije usporediv s lanjskom godinom, kako za njih tako niti za bilo koju banku. Tada je vrijedio zakon o "švicarcima", pa su sve banke iskazale značajne gubitke, a OTP oko 149 milijuna kuna. U tom smislu kako su banke ove godine došle na svoje ispada da je riječ o godini enormnog rasta dobiti, što nas ne treba zavaravati, iako je trend rasta poduzetničke dobiti nastavljen. Kako to istovremeno počinje pratiti trend kukanja da nema radnika i trend odlaska u inozemstvo, očito smo pred "preslagivanjem" u kojem će poduzetnici morati dijeliti dobit s plaćama zaposlenih, ako ih žele zadržati, što će, istina, za banke najmanje vrijediti. Banka je po rangu dobiti u zemlji na 38. mjestu. Prosječnu plaću u banci su iskazali nadomak 8.500 kuna, uz rast od 2,4 posto približan smanjenju broja zaposlenih, pa su prema plaćama ipak na tek 345. mjestu u zemlji.

Aluflexpack Novi je pao u odnosu na prethodne godine, kada je nadmašio milijardu kuna prihoda, da bi sada s 893 milijuna pao na 88. mjesto u zemlji, ali je najveća proizvodna tvrtka u Zadarskoj županiji, makar i ovdje valja reći da se Zadru, pardon - Poličnik-Murvici pripisuje i ono što zarade u drugim pogonima, od Istre nadalje. Smanjili su prihod 17,5 posto, a uvećali su broj zaposlenih na 444 te su nastavili iskazivati gubitak, ovog puta od 6,3 milijuna, što je ipak puno bolje od godinu ranije sa - 20,6 milijuna, odnosno gubitke su smanjili gotovo 70 posto. Prosječna je plaća 6.000 kuna.

Od 100. do 300.: Tankerska plovidba, Cromaris i LTH metalni lijev

Tankerska plovdiba je u preinakama s tvrtkom kćeri Tankerska Next Generation sada na 134. mjestu u zemlji, umjesto lanjskog 75. mjesta s 599 milijuna kuna prihoda, umjesto više od milijarde kuna tj. s padom od 44 posto. Pripisuje im se i 400 zaposlenih, a iskazali su 16,8 milijuna kuna dobiti, umjesto lanjskih 6,8 milijuna, što je skoro 150 posto bolje. Prosječna je plaća u ovoj specifičnoj djelatnosti sa specifičnim načinom brojanja zaposlenih (pomorci su pod ugovorima), ispala gotovo 12.000 kuna, čime su 152. tvrtka u zemlji. Naravno, ovdje je za ozbiljniju analizu nužno sagledavati međuodnos s, u međuvremenu nastalom TNG, kao što im dobit treba gledati u svjetlu smanjenja flote (prodaje brodova).

Cromaris ostaje jedna od najljepših priča u Zadarskoj županiji u zadnjih 10-tak godina i sada su 235. tvrtka u zemlji s 361,7 milijuna kuna prihoda uz 4,4 posto rasta i 310 zaposlenih. Valja reći da se i ovdje ponešto pripisuje Zadru jer tvrtki je okosnica na području ove županije, ali je ima i po Istri. Iskazana je dobit 12,2 milijuna, što je gotovo 100 posto više nego lani, a prosječne plaće su oko 6.500 kuna.

Lani je ipak izgleda najlepše prošao LTH metalni lijev sada na 268., umjesto 321. mjestu i to zbog 315 milijuna kuna prihoda, odnosno 15,5 posto rasta, a do 430 zaposlenih su došli povećavajući njihov broj za 12 posto u odnosno na godinu prije. Posebno je za istaknuti već lani zahuktalu dobit, koja je sada narasla do gotovo 64 milijuna kuna (povećanje dobiti od 40 posto), pa je za konstatirati da je automobilska industrija značajno iskoračila, a prosječna je plaća na 4750 kuna.

Od 300. do 500.: Bakmaz, TNG, Sonik, Turishotel i Punta Skala

Na 305. mjesto u zemlji smjestio je rezultat Bakmaza sa 287 milijuna kuna prihoda, uz rast od tri posto i gotovo toliki porast zaposlenih, kojih je sada 510 i lijepih 10 milijuna kuna dobiti, uz prosječnu plaću od trgovačkih 3.600 kuna.

Tankerska Next Generation je stavljanjem u puni pogon novogradnji u 2016. skočila sa 589. na čak 328. mjesto u zemlji, dohvativši 273 milijuna kuna, uz rast prihoda od 82 posto! Iskazali su 193 zaposlena i značajnih 40,6 milijuna kuna dobiti (porast od 17 posto nije slijedio puno veći rast prihoda). Plaća je ovdje iskazana na gotovo 25.000 kuna, što je 22 pozicija u državi, s tim da su plaće - pale.

Sonik se odvojio od Bakmaza naniže, a nekad su se "naganjali". S 268 milijuna kuna je 333. firma u zemlji, a prihod su uvećali 0,85 posto. Zaposlenih je 500, a dobit je 11 milijuna kuna, dok su plaće nadomak 4000 kuna.

Turishotel je 407., odnosno gdje i lani sa 3,5 posto rasta prihoda koji su bili 220 milijuna kuna, a zaposlenih (na bazi sati rada) je bilo 466, a iskazana je dobit od 71 milijun kuna (sva spomenuta dobit, kao i u ovom slučaju je prije oporezivanja), čime su 82 u zemlji s iznimnih 33 posto dobiti u prihodima. Prosječna je plaća bila 4750 kuna.

U prvih je 500 tvrtki upala Punta Skala i sada se potvrdila kao druga najveća turistička tvrtka u ovom kraju zauzevši 497. mjesto sa 180 milijuna kuna prihoda, uz velikih 16,5 posto rasta i iskazavši 200-tinjak zaposlenih na bazi sati rada. Najdrastičnija promjena u iskazivanju poslovanja Punta Skale je dobit od 23,7 milijuna, nakon lani iskazanih 51 milijun kuna gubitka. Prosječna je plaća 6150 kuna.

Od 500. do 750.: Bure, Kali Tuna, Maraska, Sarađen i Ilirija

Bure se drži svoje pozicije na 526. mjestu u zemlji sa 170 milijuna kuna uz 5 posto rasta, 150 zaposlenih (kad kažemo na bazi sati rada ističemo da kroz godinu i utjecaj sezone u većini tvrtki u nas zaposlenost varira) uz lijepih 10 posto više zaposlenih, ostvarivši 4,3 milijuna kuna dobiti, što nije veliki iznos, ali je čak 70 posto veći od lanjske dobiti, a prosječna je plaća ovdje ipak iznad 4.500 kuna.

Kali Tuna je skočila na 582. mjesto, odnosno za gotovo 200 mjesta sa 157 milijuna ili 40 posto više prihoda. Imali su 80 zaposlenih i svega 3,2 milijuna kuna iskazane dobiti (pad od dvije trećine), uz prosječnu plaću nadomak 9.000 kuna.

I Maraska se drži priblično na svome sa 145 milijuna kuna na 631. mjestu u zemlji i 150 zaposlenika. Dobit su iskazali 50 posto veću i iznosila je 7,3 milijuna kuna, a plaće su oko 4500 kuna.

Sarađenovo 654. mjesto, odnosno skok za 350 mjesta ne govori puno, osim da nešto od preživjelog građevinarstva vjerojatno oživljava. Sa 141 milijun kuna prihodi su im veći za 60 posto, a zaposlenih je 100 ili jednako kao lani, a dobit je skočila 600 posto! na preko 23 milijuna kuna, dok su plaće nešto iznad 4000 kuna.

Ilirija je 707. sa 129 milijuna približnih prethodnoj godini s 283 zaposlena na bazi sati rada i 31 milijuna kuna dobiti (prije oporezivanja), koja je uvećana za 22,5 posto. Prosječna je plaća 5375 kuna.

Od 750. do 1.000.: Intermod, Borik i Maraš

Intermod je svoju mješavinu trgovine i turizma podigao za 10 posto u prihodima, na 116 milijuna kuna, uzevši 777. poziciju u državi, uz rast zaposlenih na 166 i 60 posto uvećanu dobit koja je sada 11 milijuna kuna, uz plaće zaposlenih nadomak 5000 kuna.

Borik je 860. tvrtka u zemlji sa 106 milijuna kuna prihoda i 170 zaposlenih, a dobit je gotovo prepolovljena i iznosi 6,5 milijuna kuna. Prosječna je plaća na 5800 kuna.

Maraš je uletio na listu nakon što ga lani nije bilo, što bi opet govorilo o oživljavanju graditeljstva te je 925. sa 100 milijuna kuna prihoda, uz 30 posto rasta sa 70 zaposlenih i milijun kuna dobiti, a plaće su na 5150 kuna.