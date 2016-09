Dali parcele za put do mora, a sad njime ne mogu proći

Foto: Marin GOSPIĆ

"Slaži se sa susjedima i održavaj vezu s dalekim prijateljima", kaže jedna kineska poslovica koja je, kada se radi o međama ili nečijem metru-dva zemljišta, u ovim našim krajevima redovito teško ostvariva. U Kožinu već godinama traje tihi rat među susjedima zbog puta do plaže za koji vlasnici desetak kuća na adresi Put Podgajnice tvrde da im je prepriječen iako su se oni za njega odrekli dijela svojih parcela.

Iako u Kožinu žive tek nekoliko mjeseci godišnje, muku muče sa susjedom koja je vlasnica kuće i još nekoliko parcela uz samo more. Na početku ove ulice već godinama stoji tabla s natpisom "privatni posjed" i to se odnosi na sve one koji bi htjeli do plaže automobilom, a ondje ne žive.

Uvjet u ugovoru

- Kupili smo zemljište za gradnju kuće, ali su se svi vlasnici odrekli jednog dijela svoje parcele kako bi se izgradio put jer ga nismo imali. Bilo nas je na početku desetak i tada je netko dao više ili manje, ovisno o dužini parcele. Uostalom i u kupoprodajnom ugovoru je uvjet bio da se svatko od nas odrekne dijela svoje parcele kako bi se izgradio put. Primjerice na parceli od 535 metara odrekao sam se 20-ak metara, ali put nije asfaltiran do kraja, odnosno do plaže. Imamo problem sa susjedom koja ima kuću uz more i kupila je ondje još nekoliko parcela, a kako na njima traju radovi prolaz do plaže je onemogućen, ispričao nam je jedan od susjeda Ivan Stipić, koji godinama živi u Njemačkoj, a svoje umirovljeničke dane sa suprugom ljeti provodi u Kožinu. Posljednjih mjeseci kada u ovaj dio Kožina dođu vlasnici kuća policijski službenici redovito ureduju jer se navodno ružne riječi, psovke i prijetnje, znaju često čuti između susjeda.

- Nama je teško shvatljivo da se ovo može događati jer živimo u uređenoj zemlji. Prije četiri godine nas desetak susjeda angažirali smo jedan odvjetnički ured u Zadru, a u listopadu će biti održano prvo ročište o pravu služnosti puta kojim više ne možemo prolaziti, kazao nam je ovaj njemački umirovljenik.

Razgovarali smo i s drugim vlasnicima kuća na početku Ulice Put Podgajnice koji kažu kako rijetko odlaze na plažu jer se ondje redovito susreću s ružnim komentarima susjede.

Postojao samo kozji put

Put koji je 80-ih godina, kada je počela urbanizacija ovog dijela Kožina, bio ucrtan djelomično je izbrisan i on se prekida do parcela koje su u vlasništvu Daroslave Ammarnn. Vidljivo je to iz dokumentacije koja je nastala 2011. godine.

- Ovaj put o kojemu se govori ne postoji, jer sve parcele sam ja kupila. Put nikada nije postojao, ovdje je bio samo kozji put. Osamnaest godina nisam mogla riješiti zemljište koje sam kupila i to zbog puta. Dala sam dio zemljišta, to je naša dobra volja, mog supruga i mene, da ljudi slobodno prolaze do plaže, kaže Daroslava Ammarnn, povratnica iz Švicarske u koju je otišla kao 18-godišnjakinja. Tamo se školovala i radila kao liječnica pa tako uz hrvatsko ima i švicarsko državljanstvo.

- Rekla sam da ću dati za put, a susjedi su me tužili jer su htjeli da prolaze onim putem koji su zamislili. Ljudi su ovdje zavidni, ne znam što je s njima? Što bi bilo da sam put zatvorila, ali nek ljudi prolaze, ne želim ružne riječi. Vjerujem kako će se sve riješiti 12. listopada na sudu, a u ugovoru koji sam sklopila za ovo drugo zemljište nema nikakve ceste. Kako bi bilo u Švicarskoj da se ovo radi? Svoje ne dam, tuđe neću, toga se držim, zaključila je Ammarnn pokazujući kamenje koje je dan prije našeg razgovora u Kožinu navodno bilo bačeno prema njenom psu, zbog čega je tvrdi morala zvati policiju.