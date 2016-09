Darussafaka skinula Fenerbahce s trona

Foto: Zvonko KUCELIN

Nakon pobjeda protiv Cedevite 2014. i Bayern Münchena prošle godine, Fenerbahce je svrgnut s trona Zadar Dogus Basketball Tournamenta. Za to se pobrinula Darussafaka Dogus, koja je od početka do kraja sinoćnjeg finala kontrolirala situaciju na terenu. David Blatt tako je dobio prvi mali dvoboj protiv Željka Obradovića ove sezone, a bit će vrlo zanimljivo promatrati kako će ove momčadi napredovati i igrati jedna protiv druge kada počne tursko prvenstvo, odnosno Euroliga. Ovaj put je Darussafaka jednostavno bila napadački raspoloženija i posve zasluženo se prvi put okitila naslovom pobjednika zadarskog turnira. Najboljim igračem turnira proglašen je član pobjedničke momčadi Brad Wanamaker, dok je najbolji strijelac Ekpe Udoh iz Fenerbahcea, a nagradu im je predao Doron Jamchy.

U trećem uzastopnom finalu Fenerbahce je prvi put naišao na ozbiljnije probleme. Nakon prve četvrtine u egalu, Darussafaka je odigrala napadački vrlo dobru drugu dionicu, u kojoj je u jednom trenutku imala i dotad najvećih +13, 33:20. Na velikom odmoru je ta razlika iznosila +10, 40:30 pa je Željko Obradović u svlačionici sigurno imao što za reći svojim igračima. U prvih 20 minuta imali su tek dvije asistencije (protivnik 10) i devet izgubljenih lopti, a pogodili su samo osam od 25 šuteva iz igre (penali 11-12). Darussafaka je, pak, ubacila dvostruko više lopti iz igre (16-32), pritom i dvostruko više trica (6, Fener 3) pa joj nije smetalo što se samo jednom našla na crti slobodnih bacanja (2-2). Ta statistika promijenila se već nakon minute i 18 sekundi u trećoj četvrtini, kada su Nunnally i Datome dvjema tricama smanjili na -4, 40:36. Međutim, nije se Fenerbahce uspio na krilima toga vratiti u utakmicu. Moermann i Wamamaker pa kasnije Slaughter i Clyburn povukli su svoje ponovno do +13, 56:43. Fener je početkom posljednje dionice opet prišao na -7, (56:49) no uslijedila je serija 11-0 Darussafake u manje od dvije minute, kojom je definitivno prelomila utakmicu. Batuk, Wilbekin i Harangody pogodili su trice, Aldemir u međuvremenu zakucao i na semaforu je 7,35 prije kraja zasvijetlilo velikih +18, 67:49. Bila je to prednost koju Obradovićeva momčad više nije mogla dostići.

FENERBAHCE -DARUSSAFAKA 65:75

(14:16, 16:24, 17:16, 18:19)

ZADAR - Dvorana Krešimira Ćosića. Gledatelja: 550. Suci: Srđan Dožai, Tomislav Vovk i Luka Kardum (svi Hrvatska).

FENERBAHCE: Udoh 19, Mahmutoglu 2, Bogdanović, Sloukas 4, Arna, Nunnally 9, Minchev, Ugurlu, Vesely 4, Dixon 13, Doverioglu, Datome 14. Trener: Željko Obradović.

DARUSSAFAKA DOGUS: Wilbekin 13, Turen, Batuk 6, Wanamaker 14, Clyburn 6, Moerman 8, Aldemir 8, Savas, Anderson 11, Slaughter 2, Bertans 4, Harangody 3. Trener: David Blatt.