Međunarodna konferencija podvodne robotike u Biogradu

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) organizira u Biogradu međunarodnu interdisciplinarnu radionicu podvodne robotike - Breaking the Surface (BtS), na kojoj će sudjelovati znanstvenici iz pomorske robotike, biologije, arheologije, oceanologije i sigurnosti, a predstavit će se i projekti EU-a i NATO-a koje provode znanstvenici sa zagrebačkog FER-a.

Međunarodna znanstvena radionica podvodne robotike, na koju FER već osam godina zaredom dovodi svjetske znanstvenike iz raznih područja, održat će se u Biogradu od 2. do 9. listopada. Vrijednost BtS-a prepoznao je i norveški Centar za autonomna podvodna rješenja i sustave s Norveškog sveučilišta za znanost i tehnologije (NTNU) - AMOS, koji je već dvije godine partner na projektu, navode sa zagrebačkog FER-a.

Suživot tri vrste robota

U tjedan dana brojni predavači, znanstvenici i svjetske kompanije prezentirat će najnovija svjetska dostignuća u pomorskoj tehnologiji i rezultate istraživanja. Neka od predavanja su iz područja podvodne robotike (MAROB); biologije mora i morske zaštite prirode (MARBIO); pomorske, nautičke i brodske arheologije (MARCH); pomorske sigurnosti (MARSEC).

Na konferenciji će se predstaviti i projekt EU-a, iz fonda Horizont 2020, subCULTron kojeg provode znanstvenici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Ovaj projekt teži ka dugoročnom i autonomnom učenju, i samoodrživom suživotu tri vrste robota koji djeluju na tri razine - na morskom dnu umjetne školjke, na površini mora umjetni lopoči, a međusloj nastanjuju umjetne ribe. Zajedno proučavaju i prikupljaju podatke o prirodnom staništu morskih bića i bilja, utjecaj ljudi i protok energije kroz pomorski promet, te njihov utjecaj na međusloj, odnosno prostor između dna i površine mora.

Novost ovogodišnjeb BtS-a je Innovation Tuesday, odnosno, dan posvećen predavanjima o kreiranju start-up i spin-off kompanija u ovim industrijama. Svoja iskustva predstavit će Clayton Stewart, University College London (UK), David Lane, Heriot-Watt University (UK), Francis Flanery, SonarSim (IE) te Asgeir Sorensen, Norwegian University of Science and Technology (NO). Studenti će isto tako moći predstaviti svoje projekte pred ljudima iz industrije, financijerima i znanstvenicima, najavio je prof. dr. Nikola Mišković, predsjednik Programskog odbora.

Studenti s vrhunskim znanstvenicima

Ivana Mikolić, iz Organizacijskog odbora ističe kako BtS posebnu važnost daje okupljanju studenata jer je cilj, kroz stručna predavanja i radionice, olakšati integraciju studenata i doktoranata u profesionalni, znanstveni sektor i olakšati njihovo pozicioniranje na globalnoj sceni.

- Ovo je jedinstvena prilika našim studentima da upoznaju različite mogućnosti nastavka rada u ovim granama znanosti, upoznaju svjetske znanstvenike i možda dogovore buduću suradnju ili čak doktorski studij, kaže Mikolić.

Na ovogodišnjoj radionici Breaking the Surface predstavit će se i projekt NATO-a, SpS MORUS, koji, pored ostalih, vodi i zemlja članice NATO-a, Republika Hrvatska. Glavni cilj MORUS-a su dizajn i razvoj kompleksnog robotskog sustava koji se sastoji od bespilotne letjelice i bespilotne podmornice, koje surađuju i sposobne su za autonomne izvedbe u misijama očuvanja sigurnosti okoliša, granica i luka.

Organizatori BtS-a su zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva - FER, Laboratorij za podvodne sustave i tehnologije - LAPOST i Centar za podvodne sustave i tehnologije - CUST. Radionicu vodi dr. Zoran Vukić, voditelj FER-ovog laboratorija LAPOST uz pomoć međunarodnog programskog odbora te nacionalnog organizacijskog i tehničkog odbora.

Breaking the Surface financira se kroz LABUST-ove EU projekte. Njegovu važnost prepoznala je i američka Agencija za financiranje istraživačkih projekata ratne mornarice SAD-a (Office of Naval Research Global - ONRG), kao i Centre for autonomous marine operations and systems - AMOS sa Norwegian University of Science and Technology - NTNU, koji se pridružuju LABUST-u kao partneri na BtS-u, ističu sa zagrebačkog FER-a.